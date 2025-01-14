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憲訴法覆議案後續 卓揆：憲法規定下持續研議救濟作為

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰就任迄今不到八個月，已兩度向立法院提出覆議。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰就任迄今不到八個月，已兩度向立法院提出覆議。 圖／聯合報系資料照片

立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，對於後續做法，行政院長卓榮泰14日指出，對此結果他要表達強烈遺憾，相關後續作為還有許多憲法的權力跟救濟的程序，政務委員林明昕正在蒐集各方的意見，未來會在於憲法的規定底下，採取一樣的態度來因應後續，政院態度還是希望能維持憲法五院體制的正常運作，讓司法院大法官會議（憲法法庭）能夠對人民的基本權利做最終的保障。

立法院去年12月20日三讀修正憲法訴訟法，明定10名大法官才能開會，代表新法公布後，未來憲法法庭將應人數不足而無法受理釋憲案，引發爭議。藍白立院黨團上周五於立法院以人數優勢否決「憲法訴訟法」覆議案，立法院於今日將覆議案咨文送交行政院、總統府。

對此，卓榮泰說，行政院對《憲法訴訟法》提出覆議，但是未能應邀到立法院去做報告跟說明，他認為覺得這是一個無可逆轉的結果，他也表達強烈的遺憾。身為唯一可以提出覆議的憲政機關，行政院已經善盡憲政機關的責任。

至於後續還會有許多的憲法的權力跟救濟的程序，卓榮泰說，現在也聽到很多公法學者提出相當多的論述跟觀點，其中也有對於過去針對釋憲案各種不同的案例，有提出過很多過去案例的說明。這點政院已委由林明昕正在蒐集各方的意見，會繼續地研議。因為覆議案是經過總統核可，移請立法院而提起覆議的，所以在今天之前，他也向總統報告了整個覆議案最終的結果，政院也會在於憲法的規定底下，採取一樣的態度來因應後續。

卓榮泰說，政院還是希望能維持憲法五院體制的正常運作，讓司法院大法官會議（憲法法庭）能夠對人民的基本權利做最終的保障， 這個是政院一貫的想法跟現在繼續努力的目標。

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