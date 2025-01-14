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許智傑列9國民黨立委：鎖定這三類精準罷免

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑列出9位國民黨立委，鎖定三類型精準罷免。圖／許智傑辦公室提供
民進黨立委許智傑列出9位國民黨立委，鎖定三類型精準罷免。圖／許智傑辦公室提供

罷免議題近期受討論，民進黨立委許智傑今天表示，他是全台第一位被設立罷免總部的，未來應鎖定特定藍委分成「三角督」、「贏3%內」、「仇恨值高」，鎖定這三類藍委罷免。正面迎戰是唯一的策略，面對對方提出的罷免案，絕不會逃避。

許智傑指出，未來應該要採取精準罷免的策略，提高罷免的成功率。「三角督」包括有藍委黃建賓李彥秀、林思銘，「贏3%內」的有廖偉翔葉元之、涂權吉，「仇恨值高」的則有羅廷瑋、徐巧芯傅崐萁

許智傑說，去年10月國民黨傳出獵殺綠委名單，雖然隔兩周後否認，但上周六國民黨突然不演了，直接擺攤主動發起罷免綠委。統整過去與黃捷、陳柏惟對抗惡罷，正面迎戰是唯一的策略；現在面對中國人士提出對自身的罷免案，自己絕不會逃避，希望未來可以還給人民，一個正常的國會、穩定運作的政府、不該再繼續空轉了。

傅崐萁 國民黨 廖偉翔 徐巧芯 李彥秀 民進黨 罷免 葉元之 許智傑 黃建賓

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