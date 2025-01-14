許智傑列9國民黨立委：鎖定這三類精準罷免

立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，對於後續做法，行政院長卓榮泰14日指出，對此結果他要表達強烈遺憾，相關後續作為還有許多憲法的權力跟救濟的程序，政務委員林明昕正在蒐集各方的意見，未來會在於憲法的規定底下，採取一樣的態度來因應後續，政院態度還是希望能維持憲法五院體制的正常運作，讓司法院大法官會議（憲法法庭）能夠對人民的基本權利做最終的保障。

2025-01-14 10:54