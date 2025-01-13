「正藍軍」挺罷免藍委？ 國民黨酸：詐騙團體能蹭就蹭

國民黨發言人楊智伃說，近日有「舔共網紅」帶著偽正藍軍假冒國民黨員，聲稱要配合民進黨的大罷免，基於慎防詐騙人人有責，國民黨還是會積極查證，避免上當受騙。圖／取自楊智伃臉書 台灣中社等親綠團體舉辦罷免國民黨立委活動造勢時，自稱「正藍軍」的中華保台反共復國黨負責人程凱力稱自己代表「正藍軍」，全力聲援罷免舔共的國民黨立委。國民黨發言人楊智伃大酸，小心偽正藍軍是詐騙團體，國民黨感謝好心分手，民進黨可以好好留著，這種「好東西」不用特別還。

楊智伃今指出，近日有「舔共網紅」帶著偽正藍軍假冒國民黨員，聲稱要配合民進黨的大罷免，基於慎防詐騙人人有責，國民黨還是會積極查證，避免上當受騙。若民進黨及相關舔共網紅覺得這類「好東西」值得擁有，請民進黨好好留著。

楊智伃說，程凱力聲稱自己為國民黨黨員，但翻查其經歷過去歷經新黨、親民黨，經查程凱力出示國民黨屆齡黨員證書雖為民國110年，但是民國112年程先生卻另立中華保台反共復國黨，已被國民黨認定非黨員資格。感謝程凱力「好心分手」，不用回頭，誰知道程此時又冒充偽藍軍，希望他多點勇氣。

楊智伃說，程凱力雖稱自己為正藍軍，卻曾在2022年成立「賴清德總統之友會」，2023年亦親自承認具有民進黨黨證，這與正藍軍堅定反台獨的立場顯然有所區別。程凱力為獲得政治關注，已經收集親民黨、新黨、國民黨、民進黨相關黨證，可說是「能蹭就蹭，蹭中之霸」，這種人才恐怕只缺共產黨黨證。

楊智伃表示，經查訴訟判決書，曾有與程凱力同名同姓同歲數的相關人士涉及偽照文書，程凱力既然喜歡高舉本黨證書為傲，也應當出面解釋，究竟這位涉及偽照文書的人士是否為同一人？若此事為真，程凱力未來可說是「前途無量」，民進黨造謠抹黑向來需要這種善於詐騙的欺敵戰術，相信未來可以高升，慢走不送。

楊智伃也酸，雖程凱力動輒以舔共標籤攻擊國民黨，但他表親民黨參選時，曾經標榜在中國大陸從事醫療器材的事業，積極推動兩岸經貿，其擔任顧問的協會也曾表態「追求統一是兩岸中華民族神聖目標」，雙標的言論讓人傻眼。程凱力先生不僅是偽藍軍，甚至連自己也騙，充滿彈性的兩岸立場展現真的舔共技巧，恐怕未來哪天又說舔共好棒棒也不意外。