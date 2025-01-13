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林俊憲籲罷免成案全黨投入 徐巧芯酸不敢從頭支持罷免

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
親綠公民團體發動罷免國民黨立委，民進黨立委林俊憲主張，罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰。國民黨立委徐巧芯今天批評，林俊憲有夠沒guts，沒有肩膀的人能當台南市長嗎？相比較下，國民黨立委謝龍介勇於承擔、直球對決。圖／聯合報系資料照片
親綠公民團體發動罷免國民黨立委，民進黨立委林俊憲主張，罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰。國民黨立委徐巧芯今天批評，林俊憲有夠沒guts，沒有肩膀的人能當台南市長嗎？相比較下，國民黨立委謝龍介勇於承擔、直球對決。圖／聯合報系資料照片

親綠公民團體發動罷免國民黨立委，民進黨立委林俊憲主張，罷免連署通過門檻後，第二階段罷免連署開始後，全黨應全力投入論述戰。國民黨立委徐巧芯今天批評，林俊憲有夠沒guts（膽量），沒有肩膀的人能當台南市長嗎？相比之下，國民黨立委謝龍介勇於承擔、直球對決。

民進黨立院黨團總召柯建銘倡議罷免41席國民黨區域立委，民進黨中央並未跟進，不同調引發關注；但林俊憲日前在臉書表示，他們一直在說「輸表決不能輸論述」，現在公民團體的行動，不就等於給他們一個更廣大的論述舞台嗎？在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免。

針對林俊憲的說法，徐巧芯直呼，有夠沒guts，她跟林俊憲認識這麼久了，沒想到林是一個這麼沒有肩膀的男人，如果要支持柯建民的大罷免，不是應該從頭開始支持嗎？這種說法沒有肩膀，「沒有肩膀的人能夠當台南市長嗎？」

徐巧芯說，謝龍介跟林俊憲相比，謝龍介有guts，面對所有問題，不管做對、做錯，就是勇於承擔、直球對決，而林俊憲的說法不負責任、投機，她當天聽到覺得很好笑。

「不是說要選台南市長嗎？怎麼會這麼沒有責任跟擔當呢？」徐巧芯認為，民進黨立委陳亭妃或許是一個女子，但在很多擔當上面優於林俊憲，但這是民進黨的初選，她不介入，希望林俊憲可以強起來，不要在那邊等人家成功，才要去沾光跟收割，這樣不好。

另外，有關民進黨團幹事長吳思瑤發送的春聯背面寫滿政績，徐巧芯說，她發現新大陸了，吳思瑤的春聯要反著貼，因為沒有反著貼的話，就看不到政績，所以她大膽想像，正著貼吳思瑤春聯的人都是反對吳思瑤，而反著貼的人才是支持吳思瑤，呼籲所有吳思瑤的支持者要把白色那面對外。

罷免

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