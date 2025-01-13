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冷眼集／掛勾大罷免 草屯小鎮太沉重

聯合報／ 本報記者江良誠

南投縣草屯鎮長補選，民進黨操作成大罷免前哨戰，綠營急於逆轉國會困境，卻忽略這場補選是基層選舉，上綱到展現罷免「新民意」，綠營自布困局，一旦敗選，形同對民進黨不信任投票，讓綠營內傷。

草屯鎮長簡景賢去年十一月十八日猝逝，本月十八日補選投開票，單純的鎮長補選，綠營要角紛站台造勢，猛攻國民黨候選人簡賜勝，從家族違建、財產來源不明，全黨打一人，猶如上次南投立委補選的翻版。隨著選舉加溫，綠營補選歪樓，綠委沈伯洋話鋒一轉痛批藍、白毀憲亂政，綠若輸了補選恐給出「錯誤訊息」，高呼反攻號角「從草屯開始」，要遍地烽火，打贏這場選仗。

立院民進黨總召柯建銘喊「雙罷」，要罷韓國瑜及國民黨區域立委，名嘴立委與政務官順勢疾呼，不分區立委王義川痛批國民黨立委亂搞，被人民發動罷免「只是剛好」，只有鄉親選對人就不用罷免。行政院政務委員陳時中呼籲用選票表達人民的憤怒，「二月一日起就要大罷免」，讓台灣政治撥亂反正。

綠營將小鎮補選硬搭成大罷免的舞台，對草屯鎮民來說，補選本質就是選鎮長，誰經營踏實、瞭解民意、有經驗肯做事就是好鎮長，但上綱到「大罷免從草屯開始」，對小鎮太沉重。

綠營將鎮長補選與大罷免掛勾，勝選還好，一旦敗選，不僅輸了鎮長，民進黨的口號迴力鏢回打自己，等同新民意對民進黨執政的不信任投票，民進黨不但會輸了面子，還會嚴重內傷。

罷免

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