綠推罷免連署 藍將以罷制罷

國民黨立院黨團本會期推動反罷免「雙保險」修法，其中，罷免須檢附身分證的修正案已三讀，但罷免票必須超過當選票多一票的版本還在冷凍期；親綠團體上街宣講醞釀罷免藍委，國民黨則將正面迎戰「以罷制罷」，但「加一」版本修法暫無時間表。

藍綠持續互嗆，全台罷免立委潮正在醞釀。台中罷免藍委行動昨在南屯區設連署點，人潮最多時約四百人排隊，年紀大的公民不在少數；「四叉貓」等網紅高喊「藍白不倒、台灣不會好」。

台中國民黨立委黃健豪表示，平日耕耘選區、爭取建設，對罷免平常心，如果成案就當作另場選舉，勇於面對；立委羅廷瑋與廖偉翔則表示尊重公民權利，他們「寧可多做，不多說」。

民眾黨前天在自由廣場聲援遭羈押禁見的柯文哲，現場有國民黨青年發送吳思瑤、吳沛憶罷免連署意向書。吳思瑤批評國民黨畫錯重點也找錯對象，吳沛憶則說努力回應民意需求才是正道。

柯建銘前天嗆國民黨稱罷免浪費公帑六點一億「有種就別罷免，假如罷免就是龜孫子」。國民黨昨反嗆「世上只有清德好，黨養的乖兒子像個寶。」呼籲民進黨贈送「黨的乖兒子」匾額給柯。