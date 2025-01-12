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朝野分立大罷免 學者盼執政黨善溝通：賴清德更應放低姿態

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德總統。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統。記者黃仲裕／攝影

「朝野分立下，主動權還是在執政黨，政府應該多一點妥協！」學者曲兆祥受訪時這樣建議；學者蘇子喬則認為，以目前國會席次來看，民進黨仍應該設法拉攏民眾黨，若要推動大罷免，也不容易扭轉局勢；學者施正鋒則認為，民進黨如今少數執政，總統賴清德更應該放低姿態，「過去前總統陳水扁至少試過跟在野黨懇談」。

雙方互喊罷免

台灣在去年1月選舉後，總統雖由民進黨籍的賴清德當選，但國會席次卻以51席落後給國民黨、民眾黨與泛藍立委的62席，因此自開議以來，國會之間在修法不斷角力，包括國會改革、總預算、《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》、警消退休金等法案都上演肢體衝突或是表決大戰，朝野對抗氣氛相當濃厚。

由於我國是被動倒閣，國會要先通過不信任案讓行政院長下台，隨後行政院長才能呈請總統解散國會，但由於國會藍白佔多數，因此外界普遍認為兩黨並沒有倒閣動機，民進黨執政便遭遇不少阻力。朝野互相累積不滿下，紛紛對彼此喊出要發動大罷免，綠希望以罷免翻轉少數劣勢，但也只是喊話而已，並無勝算。

罷免不如重新選舉

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時指出，少數（或分立）政府若能更包容，施政的狀況就不會太糟糕。他認為從其他國家例子來看，民進黨政府需要增加政黨協商的頻率，以追隨歐洲各國常見的共識民主。東吳大學政治系教授蘇子喬則認為，若要僵局解套，最簡單的就是拉攏民眾黨。

「我覺得綠白組閣的可能性是有的！」蘇子喬分析，台灣並非典型總統制國家，若各黨都要發動大罷免，其實不如就啟動倒閣，讓新的國會多數來組閣。但罷免是仇恨動員，與國會選舉不同，罷免比起重新選舉，是否真能達成翻轉多數的目的，值得商榷。

朝野分立政府多妥協

師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，分立政府可以撐很久，若發生僵局會比內閣制的少數政府嚴重，因為內閣制行政立法合一下，少數政府不會持續太久，而台灣的分立政府運作可想而知也很困難，但他認為，即使國會通過法律，是否執行的「主動權」還是在行政部門下，朝野分立的執政黨，需要多一點妥協。

東華大學退休教授施正鋒受訪時則認為，總統與國會各自有民意代表性，在野黨說賴清德總統、國會「雙少數」其實沒有意義，但作為執政黨，民進黨似乎還在過去前總統蔡英文時期，掌握絕對多數的感覺，總統應該仿效美國總統面對少數執政的態度，更努力與在野黨溝通。

有心就能獲在野支持

但被問到台灣目前政黨紀律很強，只要跑票就會開除黨籍等，政黨對抗不容易化解，該怎麼辦？施正鋒認為，韓國偏總統制，但其政黨相當個人化，不見得支持總統；民進黨立院黨團在投大法官時，也可以否決總統賴清德提名的劉靜怡了，所以只要賴清德有心，應該還是可以爭取在野黨立委支持。

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