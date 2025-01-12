「正藍軍」支持罷免國民黨立委 網紅八炯：「神盾局」裡都是九頭蛇

台灣中社等親綠團體今天在台中舉辦「大民主時代行動論壇」替罷免台中國民黨立委活動造勢時，有自稱「正藍軍」的中華保台反共復國黨成員高舉著「台中眷村代表」牌子進場。當主席程凱力上台，表示要向愛台灣、參與罷免的英雄們一鞠躬時，現場立即引起一陣歡呼。他表示自己是代表正藍軍去替大家打氣，並要一起參加罷免「舔共」的國民黨立委。

程凱立說自己曾任兩年多的國民黨基層黨工，組黨前曾是台商。他的名片上還印著自己是主張三民主義及中華民國光復大陸的旅美學者辛灝年的助理。

他說，他要感謝賴清德總統在國慶時特別說中華民國是中國人的祖國，所以才有今天在愛台灣的同時，可以連絡大陸的同胞，以及海外8千萬的中華兒女團結起來。因為，今天要救台灣，只有「滅共」所以要罷免所有投共、舔共的國民黨立委。

程凱力說，台灣的國民黨已不是國父孫中山、前總統蔣中正、蔣經國要的反共復國、消滅萬惡共匪、讓台灣安全、和平的那個國民黨，真正的國民黨就是他們國民黨2.0、堅持反共復國、堅持愛台灣的中華保台反共復國黨。

程凱力還出示由國民黨主席朱立倫頒發給他的40年資深黨員榮譽狀，並說，一個投共、舔共的國民黨已經不是正藍軍的國民黨，他的中華保台反共復國黨才是真正的國民黨。同時也要連絡所有愛台灣的朋友，提出反共法案，如同印尼提的反共法案和德國提的反納粹法案，只要誰不支持，就是跟中共有勾搭、有連結。

他的說法引起原本坐著的聯電前董事長曹興誠起身走向講台說，不反共卻說自己是藍的就是欺騙。而他自己同時也是綠的，因為他支持賴總統所說兩岸是國與國互不隸屬的關係，而馬英九所說是岸與岸的關係，就是把兩岸問題內政化，讓中共侵犯時可以逃避國際的干預和處罰。