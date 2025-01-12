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嗆藍以罷制罷是龜孫子 國民黨：柯建銘是黨養的乖兒子
民進黨立院黨團總召柯建銘倡議對國民黨41席區域立委「大罷免」，國民黨中央表示會「以罷制罷」，柯建銘為此連日來與國民黨隔空交戰，昨天更反嗆「國民黨有種就不要罷免，假如你罷免就是龜孫子」。國民黨今天酸柯建銘「世上只有清德好，黨養的乖兒子像個寶」。
國民黨今天在臉書指出，柯建銘號稱發動大罷免，意圖罷免全國的國民黨區域立委，遭國民黨指出將花費6億以上公帑，徒增社會仇恨，結果柯建銘立即抓狂開記者會回應若「國民黨罷免是龜孫子」，如此光耀門楣的巨嬰口吻，不愧是那個宇宙上最成熟的男人。
國民黨表示，對於柯建銘抓狂的發言，國民黨只能淡淡回應：「世上只有清德好，黨養的乖兒子像個寶。」要說民進黨的孝子賢孫，若論古今中外，柯建銘說第一，誰敢說第二，簡直孝子界的懂王。
國民黨提到，新國會以來，柯建銘任民進黨總召以後連戰連敗卻不損戰意，縱使連賴清德總統都可能看不起，仍要努力發動大罷免，可說是不惜臥冰求鯉也要化解賴清德的冷漠。
國民黨批評，柯建銘總是危言聳聽說國民黨擁有國會多數就會讓中共統治台灣，但長子卻又能赴陸投資中資；柯建銘總是說要維護司法，但次子卻又能運毒來台而被檢調輕輕放下，造成舉國譁然。
最後，國民黨表示，民進黨眷養柯建銘多年，終於讓柯建銘成為「孝感動天」的一代巨嬰，國民黨呼籲，民進黨盡快為柯建銘致贈匾額，匾額必須載明「黨的乖兒子」，這樣的乖兒子，民進黨必須好好留著，不要為禍社會。
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