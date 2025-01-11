司法節集會出現罷免連署 吳思瑤：黃國昌挺柯是幌子

民眾黨今天在自由廣場舉行集會聲援前黨主席柯文哲，但現場被民眾發現，有攤位散發罷免民進黨立委的「連署意向書」。民進黨立委吳思瑤晚間表示，民眾黨代理黨主席黃國昌挺柯文哲是幌子，目的是政治結盟藍白紅黑勢力，放眼更大的權力競逐。

前民眾黨主席柯文哲再度遭羈押，民眾黨今天下午在自由廣場發起「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，不少藍營政治人物到場聲援。

有民眾發現，現場攤位有人散發「罷免連署意向書」紙條，罷免人選是吳思瑤與吳沛憶，除需詳細寫明姓名、身分證字號、戶籍地址等個資，還註明罷免團體2月1日會聯繫，以便簽署正式連署書。

民進黨發言人吳崢今天在脆平台發文表示，國民黨、民眾黨在中山南路的集會，現場有攤位向民眾蒐集個資，瞄準民進黨立委進行罷免，是以抗議司法之名、行罷免之實，藍白不僅以政治力企圖干預司法審判，更準備進一步擴大政治惡鬥。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤晚間受訪指出，這場活動是黃國昌拿柯文哲當幌子，以民粹鬥臭、施壓司法的方式，進行包括藍、白、紅、黑等各股勢力的政治結盟，放眼更大的權力競逐，本身就是對司法獨立的一種傷害，本質也是一場政治造勢。

吳思瑤說，藍白合污搞「惡罷」、又搞「亂罷」，根本是搞錯對象，她與吳沛憶跟京華城案有何關係，舉發柯文哲弊案的是國民黨籍台北市議員鍾小平和游淑慧，如果要搞罷免，鍾小平與游淑慧才是符合活動主題的對象。

吳思瑤表示，挺柯文哲是假的，搞罷免是真，不僅惡罷更是亂罷，完全搞錯對象。