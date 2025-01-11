全台罷免潮 台中公民團體串連6藍委無一倖免
全台罷免潮，台中5個罷免藍委的公民團體今天下午在市民廣場設攤連署收件，罷免團體表示，近期因大罷免議題發燒，收件數大增，現「爆桌」現象；近期另有公民團體開始罷免立院副院長江啟臣，台中6藍委「無一倖免」。
公民團體今天下午3時至5時在市民廣場設攤連署收件，天氣寒冷，仍吸引民眾索取並填寫罷免提議書，現場桌子不夠用，也有人趴在廣場的石椅上寫。
陳姓市民說，他住在中二選區，想連署但找不到站點，得知「解顏行動」今天也會在市民廣場擺攤收件，但因到場時間已過下午5時，由其他公民團體提供空白提議書，並協助轉交。
台中最早有3個罷免藍委公民團體聯合作戰，包括「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋去年五月起，固定每周六在市民廣場擺攤連署罷免。
隨著大罷免議題發燒，本月8日晚「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」登場，除了這3個罷免團體外，公民團體「解顏行動」罷免中二選區藍委顏寬恒、「拒瓔行動」罷免中三選區楊瓊瓔也到會場設攤收件，也促成五個公民團體串連。
罷免團體說明，原本市區3個罷免團體採聯合作戰，每周六固定在市民廣場，罷免提議書收件也採三區共計，近期不但收件有增加，中二「解顏行動」、中三「拒瓔行動」也加入串連，形成「同花順」；因這二個團體志工人數不夠，其他公民團體也協助收件再轉交。
公民團體罷免藍委行動明天上午9時在南屯國民運動中心前推出「好運蛇過來」，包括四叉貓、阿楚、閩南狼等人發送限量蛇年春聯、紅包、貼紙；台灣中社明天下午2時在集思台中西屯區文心路二段107號4樓推出「大民主時代論壇」，包括曹興誠、翁達瑞（陳時奮）、劉曜華、李晏蓉、杜承哲與談。
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