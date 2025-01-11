快訊

風向改變！洛杉磯野火疏散令擴大 UCLA校方籲師生準備隨時撤離

中市罷免藍委行動民眾熱絡 高呼為後代子孫站出來

中央社／ 台中11日電

發起罷免台中市區3國民黨立委的3個公民團體，積極展開連署行動，民眾表示，藍白立委在立法院違法亂政，繼續亂下去，台灣會變得很危險，為了後代子孫決定站出來連署。

台中公民團體發起罷免行動，對象為北北屯區黃健豪、中西東南區羅廷瑋、西南屯區廖偉翔，分別命名為「斷健行動」、「敲羅行動」及「廢翔行動」。公民團體今天到市民廣場設攤，民眾踴躍參與。國民黨籍立委楊瓊瓔因在跨年晚會拉韓星輝人自拍挨轟，現場也有民眾發起罷免行動。

負責罷免活動的許姓志工表示，立法院通過選罷法修正案後，參加連署活動的民眾越來越熱絡。隨著志工人數變多，未來快閃擺攤的次數也會變多。何姓志工提到，因藍白在立法院的行為已造成國安危機，許多民眾也意識到問題嚴重性，紛紛群起幫忙宣傳。

家住北屯的蔡先生表示，台中人為何要跟著國民黨立委傅崐萁在立法院內違法亂政，若繼續這樣亂下去，台灣會變得很危險，「我已經70多歲了沒差，但我為我的子孫擔心」。

南屯區的陳太太跟先生帶著孩子出來連署，陳先生表示，台灣的民主自由正在被破壞。陳太太說，藍白靠人數優勢碾壓法案，財劃法及選罷法等修正案未過審查就倉促通過，她直呼太誇張。藉此讓孩子知道「我們是台灣人」，中國正在滲透台灣，應該勇敢捍衛主權。

罷免

延伸閱讀

台南市東河里長吳火生罷免通過 2/22補選投票

被王鴻薇點名罷免 蘇巧慧怒斥人民不會接受

轟柯建銘搞大罷免浪費公帑6億 國民黨：民進黨不敢吭聲

【重磅快評】林俊憲要遍地開花 難道是小一號柯建銘？

相關新聞

司法節集會出現罷免連署 吳思瑤：黃國昌挺柯是幌子

民眾黨今天在自由廣場舉行集會聲援前黨主席柯文哲，但現場被民眾發現，有攤位散發罷免民進黨立委的「連署意向書」。民進黨立委吳...

全台罷免潮 台中公民團體串連6藍委無一倖免

全台罷免潮，台中5個罷免藍委的公民團體今天下午在市民廣場設攤連署收件，罷免團體表示，近期因大罷免議題發燒，收件數大增，現...

被王鴻薇點名罷免 蘇巧慧怒斥人民不會接受

民進黨立委蘇巧慧今在板橋接雲寺發春聯，她針對藍立委王鴻薇點名要罷免吳思瑤、吳沛憶還有蘇巧慧跟張宏陸時表示人民不會接受，批...

南投草屯鎮長補選 綠輔選搭大罷免舞台 恐陷政局兩頭空

南投草屯鎮長因簡景賢猝逝須補選，藍綠積極備戰，更牽動2026縣長選戰。國民黨籍南投縣長許淑華爭取連任，必須守住草屯，她出面整合操盤，徵召簡賜勝歸隊；綠營推派蔡銘軒，且為贏得勝選下足猛藥，將小鎮補選拉高層級，黨內要角輪流下鄉，猛攻藍營候選人，更砲轟藍、白兩黨毀憲亂政，要搭起大罷免舞台，企圖拿下草屯補選，衝擊國內政局。但地方政壇分析，綠營將補選上綱為割喉戰，恐讓自身陷入兩頭空的難堪局面。

大罷免潮國民黨全面備戰 朱立倫、盧秀燕嚴防後院失火

朝野對抗從國會打到街頭，2月1日的立委大罷免潮一觸即發。雖然國民黨、民進黨中央切割強調沒有規畫，但親綠、親藍團體已各自鎖死罷免立委名單，新北市的板橋更將是雙方開戰的第一個戰區。新北第七選區（板橋東區）的國民黨立委葉元之與第六選區（板橋西區）的民進黨立委張宏陸，都各自遭鎖定。 國民黨高層認為，2月1日大罷免潮一旦發生，不僅關係到國民黨在國會多數席次的保衛戰，更牽動今年的黨主席改選，連動2026年地方選舉及2028年的總統大選提名布局，因為最關鍵的兩人，包括朱立倫和台中市長盧秀燕，都不可能置身事外……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。