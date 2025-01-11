被王鴻薇點名罷免 蘇巧慧怒斥人民不會接受

民進黨立委蘇巧慧今在板橋接雲寺發春聯，她針對藍立委王鴻薇點名要罷免吳思瑤、吳沛憶還有蘇巧慧跟張宏陸時表示人民不會接受，批評國民黨立委們在立法院當中，仗著人數的優勢，通過種種殘害民主、踐踏民主法案。

蘇巧慧今上午於板橋發送春聯，針對王鴻薇提出對自己罷免，蘇巧慧說自己跟張宏陸都是在新北市這裡已經服務第三屆委員，多次獲得公督盟的評鑑優秀立委，地方建設鄉親也都肯定，所以與其說要罷免認真立委人民不會接受，反而是國民黨委員們，在立法院當中用民主的方式，仗著人數的優勢，通過了種種殘害民主、踐踏民主的法案，其實台灣人都不會希望看到這樣的情形發生，國民黨才應該要重視民意，調整自己的方向。

蘇巧慧說，身為立法委員的民意代表們，自己都應該要深自檢討、反省我們是不是站在民意的一方？我們是不是站在民主法治的一方？那整個策略，我想我們也會尊重黨中央一致的方向，大家部隊一起前進。