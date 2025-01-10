柯建銘揚言雙罷 國民黨批浪費納稅人血汗錢

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出罷免41席國民黨區域立委的主張，國民黨今天表示，罷免一位立委約花費新台幣1500萬元，罷免41席立委相當於6.15億元，這筆巨額支出足以改善地方建設、提升社會福利，卻被拿來當成政治鬥爭工具，浪費納稅人的血汗錢。

柯建銘4日指出要推動「雙罷」，罷免立法院長韓國瑜、改選立法院正副院長，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。國民黨今天下午透過臉書表示，民調顯示超過7成民意反對惡意罷免，柯建銘卻視民意如無物，執意推動這場耗費巨大社會成本的鬧劇。

國民黨指出，罷免一位立委約花費1500萬元，柯建銘要罷免41席立委，相當於6.15億元；這筆鉅額支出足以改善地方建設、提升社會福利，卻被柯建銘拿來當成政治鬥爭的工具，浪費納稅人的血汗錢。當罷免淪為柯建銘的政治玩具，全民只會把民進黨當成笑話。

國民黨表示，柯建銘的「罷免秀」看似振振有詞，實際上卻是分裂社會、製造仇恨的鬧劇。連總統賴清德也恐懼大罷免讓自己支持度持續下跌，而柯建銘繼續勇往直前，恐怕民進黨內部將權力鬥爭置於全民利益之上。

國民黨呼籲，民進黨可以不怕柯建銘讓自己丟臉，但這種不尊重民意、不惜社會成本的行為，只會讓台灣民主蒙羞。