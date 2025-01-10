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陳亭妃：若罷免是台灣人民共識 一定身先士卒

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃表示，她非常認同賴總統的論點，台灣的民主得來不易，所以應該更加珍惜。圖／報系資料照
民進黨立委陳亭妃表示，她非常認同賴總統的論點，台灣的民主得來不易，所以應該更加珍惜。圖／報系資料照

民進黨主席、總統賴清德8日在民進黨中常會，針對大罷免潮定調為「屬於人民的權利，民進黨皆予以尊重」。對此，民進黨立委陳亭妃表示，她非常認同賴總統的論點，如果罷免是台灣人民的共識，那麼她一定身先士卒「我也呼應賴總統對民進黨立委們的期待，全體黨公職應該團結一致。」

陳亭妃稍早在臉書發文表示，她非常認同賴清德總統在中常會後的結論，台灣的民主得來不易，應更加珍惜。憲法保障人民有選舉、罷免、創制及複決權力。她認為，政治人物該不該被罷免絕不是少數人能決定，而是由人民去評斷，過去台灣歷經幾場罷免活動，都是由公民團體發起，政黨僅僅只是輔助的角色，從來都不是主角，不管最後有沒有成功罷免，這都是民主的一環，「尊重民意是我對罷免一貫的態度。」

陳亭妃認為，在民意面前他們應該更加謙卑，彎下腰去傾聽人民需要的是什麼，如果罷免是台灣人民的共識，那麼她一定身先士卒，跟台灣人站在一起。

「而今朝小野大，國會亂象叢生。」陳亭妃強調，她也呼應賴總統對民進黨立委們的期待，全體黨公職應該團結一致，面對艱困的挑戰毫不退縮，堅持住理想，讓國政能夠順利推動，讓台灣能夠更加強大，「我相信我們的努力會讓人民看見，再次取得民眾的認同，終結國會亂象。」

罷免

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