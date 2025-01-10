【重磅快評】林俊憲要遍地開花 難道是小一號柯建銘？

民進黨立委林俊憲對大罷免很有興趣，表示民進黨在罷免連署通過後，應以全黨之力投入論述，罷免行動應遍地開花，若只挑一兩個「軟柿子」，反而更像報復；對照總統賴清德才說「尚有其他的憲政程序可以努力」、「尊重公民團體自主發起」，民進黨祕書長林右昌也說「總統就任未滿一年全面對抗，後續怎執政？」，林俊憲難道是小一號的柯建銘？

林俊憲在臉書指出，不希望民進黨回應罷免的人，當然是考量會被貼上「報復」的標籤，但從另一個角度想，旁觀難道就不會了嗎？大罷免的成敗，無論民進黨願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成敗，最好的方式應該是在連署通過後，以全黨之力投入論述；民進黨一直在說「輸表決、不能輸論述」，現在公民團體的行動不就等於給予一個更廣大的論述舞台？

林俊憲告白的對象好像是賴清德，因為賴清德前天才在民進黨中常會表示理解立院黨團總召柯建銘與黨團的感受，而憲法賦予憲政機關各式救濟權利，除立法議事程序外，尚有其他的憲政程序可以努力；對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予尊重。外界解讀賴清德是為大罷免踩煞車，但林俊憲馬上就拿賴清德常說的「輸表決、不能輸論述」來力推大罷免，若非唱反調，就是唱雙簧。

只是，林俊憲既然對大罷免很有興趣，日前柯建銘在臉書長文提出「雙罷」時，老柯雖標註51名民進黨籍立委，卻只有5人留言，後來老柯再度發文「堅持向前，杖打壞人」，更只剩下3名綠委留言，人數少得可憐，均不見林俊憲留言贊聲；藍委謝龍介就虧林俊憲怎麼不留言？林竟說他看完貼文是「忘記」留言了，還真是笑果十足。

矛盾的是，林俊憲說罷免行動應遍地開花，若只挑一兩個「軟柿子」，反而更像報復，這和柯建銘的主張不謀而合；只不過，賴清德說罷免應尊重公民團體自主發起，但林俊憲卻說要遍地開花，還要全力論述，很難不被認為民進黨不只要主導罷免，而且還想搞大罷免。

為反制柯建銘拋出的「雙罷」，藍委賴士葆日前揚言要罷免民進黨38席區域立委，民進黨團幹事長吳思瑤強調這就是政治報復；此刻，林俊憲又說遍地開花比較不像報復，一個是黨鞭，一個是賴清德大弟子，到底是要聽誰的？民進黨的論述難道只有這個層次？

林俊憲出身賴清德嫡系，卻公開倡議大罷免，不理會賴清德說尚有其他的憲政程序可以努力，強調罷免屬於人民的權利，民進黨皆予以尊重，明說不挑一兩個「軟柿子」，要就搞遍地開花，根本就是柯建銘2.0，說嚴重一點就是逆麟。但從另一個角度來看，如果這不是賴清德的意思，林俊憲又那來的膽子？還想不想選台南市長？