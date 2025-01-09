快訊

川普來真的！外交優先清單列「買下格陵蘭」 消息人士揭背後目的

力挺大罷免「遍地開花」 林俊憲：最好全黨之力投入論述戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林俊憲今天臉書表示，無論民進黨有無意願、是否參與，都會被解讀成敗，不參與創造歷史就會被歷史拋棄，最好的方式是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，也認為罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個「軟柿子」，反而更像報復。

林俊憲指出，社群近日對罷免的討論非常熱烈，也對民進黨該在其中扮演的角色有很多建議。罷免的用意，就是讓更多人知道為什麼要罷免；不希望民進黨回應罷免的人，當然是考量會被貼上「報復」的標籤，但從另一個角度想，完全旁觀，難道就不會了嗎？

林俊憲說，到了這個階段，公民團體已經開始自發行動，黨內該討論的已經不是投入與否，沒有這樣的選擇，而是該討論在這場席捲整個台灣社會的罷免浪潮中所扮演的角色。他想告訴黨內同志，大罷免的成與敗，無論民進黨願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成與敗。

林俊憲表示，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄，做為執政黨，各黨公職需要考量的高度和立場不盡相同。最好的方式，應該是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免，把他們過去一年來支持的惡法攤出來再講一遍，民進黨一直在說「輸表決不能輸論述」，現在公民團體的行動，不就等於給予一個更廣大的論述舞台。

林俊憲指出，若國民黨也要有樣學樣反制罷免，好膽就來，正好直接讓罷免潮升級成國會的期中選舉，互有攻防，反而讓未來的新國會更有民意代表性，可惜他們縮了。

林俊憲說，千萬人民的怒吼，不是幾個人幾句話而造成，也不會因為幾個人幾句話就能改變。現在浪潮來了，似水無形、順應形勢，而不是思考如何擋下大浪。

林俊憲 民進黨 罷免

延伸閱讀

「好轉就是憲在」！ 林俊憲創新看板加溫台南市長之爭

台南健康路增左轉專用道 林俊憲創意看板行銷政策

南鐵地下化後景觀樣子 立委林俊憲攜手成大提車站規畫願景

財劃法爭論未休 林俊憲指台南每年虧67億 謝龍介反指拉賴清德下水

相關新聞

力挺大罷免「遍地開花」 林俊憲：最好全黨之力投入論述戰

民進黨立委林俊憲今天臉書表示，無論民進黨有無意願、是否參與，都會被解讀成敗，不參與創造歷史就會被歷史拋棄，最好的方式是在...

影／憲訴法覆議朝野協商 柯建銘發言達25分鐘…韓國瑜打斷盼「一言九鼎」

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免立法院長韓國瑜，日前程序委員會上，民進黨團也提案改選立法院長，但被藍白聯手封殺。柯建...

大罷免潮山雨欲來 政院表態：尊重人民罷免權利

藍綠在立法院互嗆罷免，即使所屬政黨都未背書，但大罷免潮看似山雨欲來。行政院發言人李慧芝指出，台灣是民主憲政國家，罷免是憲...

罷免成為政壇顯學 當心仇恨動員正在侵蝕台灣民主

操弄仇恨值，成為近年台灣政壇「顯學」。每一場罷免連署、投票，或多或少造成社會對立、撕裂、內耗，當仇恨蔓延，引發冤冤相罷亂象，遍地烽火讓社會永無寧日，名不正、言不順的罷免其實是站在民意對立面，甚至有人帶風向「討厭xxx，別去那個縣市消費」，拉無辜百姓下水，只會失去民心不會得分。

民眾黨發起「釘孤支」 蔣萬安表態：民眾對司法不信任

民眾黨1月11發起「釘孤支」台北市長蔣萬安上午受訪指出，目前台灣民眾對於整體司法制度仍然存有很高的不信任，也希望政府能夠...

罷免潮來臨？ 大數據調查：柯建銘喊完隔天聲量就腰斬

民進黨立院黨團總召柯建銘近日拋出罷免國民黨立委議題，但賴清德總統昨表示，公民團體自主發起的行動；民進黨秘書長林右昌也說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。