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憲訴法覆議朝野協商 柯建銘發言達25分鐘…韓國瑜打斷盼「一言九鼎」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，近日「雙罷」引戰的民進黨立院黨團總召柯建銘（左），在韓院長的促請下柯總召才步入座位。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，近日「雙罷」引戰的民進黨立院黨團總召柯建銘（左），在韓院長的促請下柯總召才步入座位。記者許正宏／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免立法院長韓國瑜，日前程序委員會上，民進黨團也提案改選立法院長，但被藍白聯手封殺。柯建銘今天再度表示，罷免韓國瑜就是民進黨團的基本立場，立法院過去沒有一個院長敢如此違法亂紀，民進黨團每次院會都會提案改選。

今天立法院就憲法訴訟法覆議案進行朝野黨團協商。柯建銘會前受訪表達，仍會繼續提案罷免韓國瑜；並在協商時表示，民進黨團一定會守法，在法定時間內完成覆議案，但包括行政院長卓榮泰赴立院等，該有的程序必須要進行。如果國民黨團要急於在明天，程序不完備情況下處理覆議案，「那試試看」。

國民黨立院黨團書記長林思銘表示，柯建銘語出恐嚇，嗆在野黨「試試看」不可取。國民黨團立場清晰，憲法訴訟法職責屬司法院，並非行政院，由卓榮泰赴立院有越俎代庖疑慮，且總預算審查在即，有時間壓力，因此主張明天就處理覆議案，並不邀請卓榮泰赴立院報告。

朝野協商時，柯建銘光是在程序發言就達25分鐘，從憲法訴訟法講到1993年黨外時代。韓國瑜最後打斷柯建銘，並表示，柯建銘是最資深的立委，希望能一言九鼎，今天協商是討論憲法訴訟法，若偏離主題太多，慢慢變成「九言一鼎」，那就不好了，這是良心的建議。

民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

憲法訴訟法 柯建銘 罷免 韓國瑜

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