大罷免潮山雨欲來 政院表態：尊重人民罷免權利

藍綠在立法院互嗆罷免，即使所屬政黨都未背書，但大罷免潮看似山雨欲來。行政院發言人李慧芝指出，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民的權利，「政院一向尊重人民的權利，也尊重人民行使這些權利」，對於人民未來如何合法、合憲行使這些權利，政院都會做好因應和準備。

柯建銘日前拋出罷免立法院長韓國瑜及41席藍營區域立委，引發國民黨不滿，揚言「以罷制罷」，但身兼民進黨主席的賴清德總統昨稱，理解民進黨團受制席次弱勢下的感受，但尚有其他憲政程序能努力；民進黨秘書長林右昌也稱，總統上任未滿一年就全面對抗，執政怎麼辦？

外界解讀，綠營高層對發動「大罷免潮」似乎有意喊停，媒體今在行政院會後記者會詢問行政院立場，行政院發言人李慧芝回應，台灣是民主憲政國家，罷免是憲法賦予人民的權利，「政院一向尊重人民的權利，也尊重人民行使這些權利。」

李慧芝說，對於人民未來如何合法合憲行使這些權利，政院都會做好因應和準備。