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中台灣教授協會發起連署行動 訴求罷免不適任立委

中央社／ 台中9日電

中台灣教授協會昨天發起「台灣公民罷免傅崐萁們」行動，認為國會正面臨中國介入危機，以國民黨立院團總召傅崐萁為首，強行通過多項惡法，邀請教育工作者共同罷免不適任立委。

中台灣教授協會理事長、台灣師範大學副教授楊聰榮今天告訴中央社記者，現在中共用各種方式影響台灣，雖然民眾已發起罷免連署，但其實內心是害怕的，「我們當他們的後盾」。

楊聰榮說，連署行動反應非常熱烈，才發起36小時內，各地就有500多人響應，老師也可以作為青鳥的後盾，一起用公民的方式來扭轉民主困局。

中台灣教授協會昨天發布聲明表示，台灣的國會正面臨著中國介入的危機，在野黨恃其多數席位削弱國防預算、引進中國勢力、違反民主機制、癱瘓國家運作。

聲明指出，以傅崐萁為首，藍白立委沆瀣一氣，自去年不當擴權下，後續又強行通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等多項惡法。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修法，絕無違憲問題，希望教授們能發揮身為學者的專業，以及明辨是非的能力，不要隨意抹紅在野黨以多數民意通過的福國利民法案，也不要隨著執政黨的錯誤訊息而起舞，而淪為側翼。

罷免

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