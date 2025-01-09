民眾黨發起「釘孤支」 蔣萬安表態：民眾對司法不信任

民眾黨1月11發起「釘孤支」台北市長蔣萬安上午受訪指出，目前台灣民眾對於整體司法制度仍然存有很高的不信任，也希望政府能夠聆聽到人民的心聲，重拾民眾對司法的信任，也只有維持公正的司法制度，才能回應民眾的期待。

另外，對於民進黨立院總召柯建銘喊出「雙罷」，要大罷免藍委，國民黨主席朱立倫表示「備戰而不求戰」；蔣萬安上午出席春聯揮毫大會受訪指出，現在有非常多關心的議題，需要大家來重視，不管是「班班喝鮮奶」市府一直很希望讓孩子能夠喝到鮮奶，讓他們的成長發育更好，還有包括能源政策的議題，怎麼樣能夠讓民眾能夠安心，政府持續穩定的供電等等。

蔣萬安指出，其實有很多民眾關心的議題，能源政策、怎麼樣照顧下一代，這些才是需要好好來重視，但執政黨卻不斷地透過這種罷免拉高衝突，提高社會的對立，想這都不是民眾所樂見的。

對於「班班喝鮮奶」蔣萬安說，還是希望中央能夠維持這筆預算，因為都編列了4年44億的預算，過去也執行過，但是方法卻造成包括老師、校方很多的困擾。很多老師反映，因為目前包括冷鏈的配送，還有學校冷藏設備是不足，所以很多教學現場老師反應他必須要中斷教學，還要廣播。

蔣萬安說，甚至在台北市，透過調查有超過9成5孩子反而是喝保久乳，甚至大家也看到有些孩子現在反而是一次領40多盒保久乳回家這樣的亂象。但是這個政策本身是好的，因為大家也知道，讓下一代喝到鮮奶對成長發育是有很好的幫助。

他說，日本就有相關實際的數據證明，所以地方政府都願意排除各項困難，而且他已經親自拜訪了四大超商以及大型的通路業者，也爭取到同意，讓孩子可以透過數位學生證，結合到悠遊卡，直接到超商來領取架上的鮮乳，這樣的方式其實就可以解決現在各項的問題。所以既然中央已經編列預算，只要這筆預算到位，很多地方政府就可以讓孩子喝到鮮乳。