新國會智庫民調 6成民眾不挺大罷免

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民眾不只不挺綠營總召柯建銘發動的大罷免，連《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》都不挺民進黨！」國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、廖偉翔9日公布親藍的新國會智庫民調，高達56.7%支持修《憲訴法》、81.7%支持修「關說司法罪」。羅智強呼籲民進黨不要再站在民意的對立面。

民眾力挺國會三法

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，新國會智庫針對罷免立法院長韓國瑜、國民黨區域立委、解散國民黨、《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》，還有「司法關說罪」進行民調，發現47.3%不支持罷免立法院長韓國瑜，33.7%支持罷免。支持者大多是民進黨基本盤支持者，雲嘉南支持罷免的比例較高。

不過，針對罷免國民黨區域立委，60.9%不支持罷免國民黨區域立委、66.4%不支持解散國民黨。針對《憲訴法》10位大法官出席、9位宣告違憲判決，56.7%支持、30.6%不支持，《選罷法》要求罷免連署要身分證有52.9%支持、41.3%不支持，《財劃法》將3753億分配給地方，47.4%支持、37.6%不支持。

42%綠不挺解散藍

近日通過初審的「關說司法罪」，更高達81.7%民眾支持。但鈕則勳提醒，桃竹苗地區民眾不同意修《財劃法》的比例高於同意，國民黨需注意。國民黨團首席副書記長王鴻薇強調，即使民進黨動用網軍、媒體與側翼各種抹黑，但民意始終站在民進黨的對面，還有42%民進黨支持者不支持解散國民黨，難道民進黨政要們不覺得尷尬？

國民黨立委廖偉翔直言，這些民調顯示民眾對於柯總召近日天馬行空的提案最直接的否決。他表示，前軍閥、專制的袁世凱也曾鼓動民眾抗議與解散國民黨，希望總統賴清德不要成為「賴世凱」。提名大法官人選也該以中立、專業具學養者為主。

「民進黨所為，背離主流民意！」國民黨立委李彥秀強調，81.7%民眾支持「關稅司法罪」，連3分之2的民進黨支持者也同意修法，過去司法改革是從前總統蔡英文到賴清德，都是滿意度最低的部分。

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