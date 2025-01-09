快訊

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

招不到人！日本便利商店祭奇招 聘遠距員工「站櫃台」配1物值大夜班

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

新國會智庫民調 6成民眾不挺大罷免

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨9日公布民調，顯示民眾不支持罷免韓國瑜、藍營區域立委，且支持在野陣營的國會修法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨9日公布民調，顯示民眾不支持罷免韓國瑜、藍營區域立委，且支持在野陣營的國會修法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民眾不只不挺綠營總召柯建銘發動的大罷免，連《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》都不挺民進黨！」國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、廖偉翔9日公布親藍的新國會智庫民調，高達56.7%支持修《憲訴法》、81.7%支持修「關說司法罪」。羅智強呼籲民進黨不要再站在民意的對立面。

民眾力挺國會三法

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，新國會智庫針對罷免立法院長韓國瑜、國民黨區域立委、解散國民黨、《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》，還有「司法關說罪」進行民調，發現47.3%不支持罷免立法院長韓國瑜，33.7%支持罷免。支持者大多是民進黨基本盤支持者，雲嘉南支持罷免的比例較高。

不過，針對罷免國民黨區域立委，60.9%不支持罷免國民黨區域立委、66.4%不支持解散國民黨。針對《憲訴法》10位大法官出席、9位宣告違憲判決，56.7%支持、30.6%不支持，《選罷法》要求罷免連署要身分證有52.9%支持、41.3%不支持，《財劃法》將3753億分配給地方，47.4%支持、37.6%不支持。

42%綠不挺解散藍

近日通過初審的「關說司法罪」，更高達81.7%民眾支持。但鈕則勳提醒，桃竹苗地區民眾不同意修《財劃法》的比例高於同意，國民黨需注意。國民黨團首席副書記長王鴻薇強調，即使民進黨動用網軍、媒體與側翼各種抹黑，但民意始終站在民進黨的對面，還有42%民進黨支持者不支持解散國民黨，難道民進黨政要們不覺得尷尬？

國民黨立委廖偉翔直言，這些民調顯示民眾對於柯總召近日天馬行空的提案最直接的否決。他表示，前軍閥、專制的袁世凱也曾鼓動民眾抗議與解散國民黨，希望總統賴清德不要成為「賴世凱」。提名大法官人選也該以中立、專業具學養者為主。

「民進黨所為，背離主流民意！」國民黨立委李彥秀強調，81.7%民眾支持「關稅司法罪」，連3分之2的民進黨支持者也同意修法，過去司法改革是從前總統蔡英文到賴清德，都是滿意度最低的部分。

【更多精采內容，詳見

罷免

延伸閱讀

今昔罷免潮大不同！陳柏惟曝：這3人是「仇恨式罷免」

全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」

大罷免時代來臨 台中5團體串連6席藍委全罷

稱送平安符被抹黑指送黃金 廖偉翔曝與癌友暖心故事：無愧於心

相關新聞

民眾黨發起「釘孤支」 蔣萬安表態：民眾對司法不信任

民眾黨1月11發起「釘孤支」台北市長蔣萬安上午受訪指出，目前台灣民眾對於整體司法制度仍然存有很高的不信任，也希望政府能夠...

罷免潮來臨？ 大數據調查：柯建銘喊完隔天聲量就腰斬

民進黨立院黨團總召柯建銘近日拋出罷免國民黨立委議題，但賴清德總統昨表示，公民團體自主發起的行動；民進黨秘書長林右昌也說，...

「大罷免」賴清德踩煞車 游盈隆：明智的決定 否則最後輸家是民進黨

朝野對抗激烈，民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，身兼民進黨主席的賴清德總統昨說，有其他的憲政程序可以努力，外界解讀「踩煞車...

【總編開箱】柯建銘雙罷 只是加速賴清德步上「街亭失守」的敗象

民進黨團總召柯建銘最近好忙，先是想變更議程處理罷免立法院長韓國瑜，接著夸夸而談要發動「大罷免潮」，藍軍區域立委全罷。

新聞眼／「雙罷」假議題 賴總統應化解紛亂

藍綠連日來互嗆罷免，昨天不約而同鳴金收兵，凸顯「雙罷」、「大罷免潮」只是假議題。藍綠口水戰有望暫告段落，但朝野對立依舊，...

朱立倫：國民黨備戰不求戰

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」。國民黨主席朱立倫昨天表示，民進黨已經做了全面戰鬥準備，國民黨就要做好全面備戰準備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。