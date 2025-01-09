罷免潮來臨？ 大數據調查：柯建銘喊完隔天聲量就腰斬

民進黨立院黨團總召柯建銘近日拋出罷免國民黨立委議題，但賴清德總統昨表示，公民團體自主發起的行動；民進黨秘書長林右昌也說，府院黨沒有具體討論罷免。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集近期與罷免藍委相關討論的網路聲量數據，結果顯示，柯建銘提出「大罷免說」後沒幾天，關於罷免的聲量已呈下降趨勢。

TPOC表示，調查期間從去年12月23日到今年1月6日，關於罷免的每日平均聲量約落在2800則左右，但多數日子都只在不到千則，或是千則初頭徘徊，其中聲量高峰集中在1月4日，單日就創下逾1萬2900多則聲量，約是前一天的5倍之多，當日熱門話題為柯建銘公開嗆藍營「大罷免潮來了」，雖引發高討論度，但相關話題底下面卻出現不少批評聲量，如網友表示「你們（民進黨）才是台灣最不需要的存在」、「之前完全執政8年習慣了霸道，現在沒了權力是瘋掉了嗎？」等。

TPOC指出，在柯建銘表示「大罷免潮來了」的隔天，罷免相關討論聲量驟降至8千多則，6日的聲量則剩6千多則，熱門話題為政務委員陳時中呼應罷免話題，引起藍委回嗆「直球對決」。綜合來看，關於罷免，總聲量呈現下降趨勢，多為藍綠相互叫陣，尚不可稱作一個全面發酵議題，中間選民對此關注度還不算高。

TPOC也透過分析各縣市國民黨籍的區域立委與「罷免」有關的討論聲量，台北市立委們擁有超過1.6萬則討論聲量，透過熱門話題發現，主因在於藍委王鴻薇、徐巧芯、羅智強頻頻親上火線，引來罷免團體宣稱要發動罷免，直指「徐巧芯要拔掉她才會知道自己多囂張」等語，不過徐也不甘示弱，發文反諷是「當輸不起到只剩下仇恨」，也成為熱門話題。

花蓮縣則因國民黨立院黨團總召傅崐萁一人，獲得超過1.3萬則聲量；至於排名第三的新北市約有6千多則聲量，主要的熱門話題來源集中在藍委葉元之身上；其餘只有台中市、新竹縣、新竹市、金門縣等縣市聲量超過千則，另外8個縣市聲量更低，總聲量都不超過千則，顯示聲量分佈不均的狀態。