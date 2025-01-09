「大罷免」賴清德踩煞車 游盈隆：明智的決定 否則最後輸家是民進黨

朝野對抗激烈，民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，身兼民進黨主席的賴清德總統昨說，有其他的憲政程序可以努力，外界解讀「踩煞車」。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，欣見台灣避開一場荒謬絕倫的大罷免鬧劇。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會致詞說，理解立院黨團總召柯建銘與黨團的感受，而憲法賦予憲政機關各式救濟權利，除了立法議事程序之外，尚有其他的憲政程序可以努力，逐步鞏固憲政體制；對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。

游盈隆表示，對近期鬧得滿城風雨的「大罷免行動」倡議，民進黨主席賴清德昨天在中常會，當著立院黨團總召柯建銘面前，含蓄地說，「理解近期柯總召與黨團成員感受，但憲法賦予憲政機關各種救濟權利尚可資運用，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重」。民進黨秘書長林右昌昨天中午先接受媒體專訪，更明確表示，「民進黨不會推動大罷免」、「若推動罷免全面對抗，我們行政院怎麼辦？接下來的執政怎麼辦？」

游盈隆說，這傳達了一個重要訊息，就是民進黨內理性的力量在最後關頭占了上風，躁進的盲動主義力量暫時偃旗息鼓，從而也避開了一場慘不忍睹的政黨惡鬥與危機。賴總統兼黨主席做了一個非常明智且正確的決定，否則當全國皆陷入罷免狂潮時，最後的輸家一定是執政的民進黨。

他說，事實上，賴總統才剛上台7個多月，政局混亂，國事如麻，人民正企盼新政府有新作為時，有什麼理由要走上那荒謬絕倫的政黨相互毀滅戰場？