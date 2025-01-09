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朱立倫：國民黨備戰不求戰

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬屈彥辰王千豪／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，國民黨主席朱立倫（圖）昨天在中常會上表示，國民黨要做好全面備戰的準備，備戰而不求戰，但如果要戰，就以戰止戰。記者季相儒／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，國民黨主席朱立倫（圖）昨天在中常會上表示，國民黨要做好全面備戰的準備，備戰而不求戰，但如果要戰，就以戰止戰。記者季相儒／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」。國民黨主席朱立倫昨天表示，民進黨已經做了全面戰鬥準備，國民黨就要做好全面備戰準備，「備戰而不求戰，但如果要戰，我們就以戰止戰。」國民黨中央也說，藍營不僅會有完整兵推，也會備好「十八套劇本」因應，不會坐以待斃。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，當總統不要只想當民進黨主席，只想癱瘓國會、鬥垮在野黨，變成綠色獨裁，讓在野黨在國會沒有半席，這是一個民主國家嗎？柯建銘只不過是說出賴清德真正的意思；他希望賴總統懸崖勒馬，要「鬥」還是「和」，在賴總統一念之間。

朱立倫昨在中常會前後，與黨務主管與立院黨團三長開會商討因應。國民黨文傳會主委李彥秀說，國民黨絕對不避戰，也會「以戰制戰」，從中央到基層，對於民進黨的綠色威權獨裁更是義憤填膺、同仇敵慨，民進黨丟出什麼樣的球，國民黨一定會有因應對策與反制。

傳國民黨將成立「罷免指揮總部」，甚至有人提議擴大戰線，連縣市議員一起罷。李彥秀說，黨內都有人提出建議，但都在討論階段，並非最後定案，會針對民進黨惡意程度，機動調整戰略。她呼籲民進黨不要心存僥倖，過度的鬥爭與操弄，最後都會付出昂貴的政治代價與民意反撲。

國民黨立院黨團總召傅崐萁除呼籲賴總統不要再兩手策略，也強調國民黨團「沒有要對民進黨任何立委罷免」，不會如此惡質，這是國民黨團立場。

罷免

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