全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」

響應全台罷免潮，「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」今晚在台中樂成宮登場，究責台中6名藍委，現場5個罷免台中藍委的公民團體擺攤受理民眾填寫罷免提議書也「爆桌」，民眾排隊罷免連署，不斷加設桌椅。

今晚有5個罷免台中藍委公民團體，包括台中「解顏行動」罷免中二選區顏寬恒，「拒瓔行動」罷免中三選區楊瓊瓔、「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋設攤，罷免雲林第一選區立委丁學忠的公民團體也來擺攤。

台灣公民陣線執委羅宜說，今天的究責會要對台中市藍營立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等究責，批判他們跟隨傅崐萁指揮起舞，通過三大惡法。

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（經民連）舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，為全台第四站，今晚在台中市東區樂成宮登場，邀請在地公民及追星人代表發聲，分享群眾對近期國會亂象的看法。