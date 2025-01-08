聽新聞
0:00 / 0:00
全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」
響應全台罷免潮，「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」今晚在台中樂成宮登場，究責台中6名藍委，現場5個罷免台中藍委的公民團體擺攤受理民眾填寫罷免提議書也「爆桌」，民眾排隊罷免連署，不斷加設桌椅。
今晚有5個罷免台中藍委公民團體，包括台中「解顏行動」罷免中二選區顏寬恒，「拒瓔行動」罷免中三選區楊瓊瓔、「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋設攤，罷免雲林第一選區立委丁學忠的公民團體也來擺攤。
台灣公民陣線執委羅宜說，今天的究責會要對台中市藍營立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等究責，批判他們跟隨傅崐萁指揮起舞，通過三大惡法。
由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（經民連）舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，為全台第四站，今晚在台中市東區樂成宮登場，邀請在地公民及追星人代表發聲，分享群眾對近期國會亂象的看法。
現場中市前議員、樂成宮董事長何敏誠談「黨外檜木—何春木」、台中市新文化協會理事長陳彥斌分享「從二七部隊到黨外的台中抵抗精神」，獨立樂團農村武裝青年演唱「自由的花」等，用音樂訴說對土地的情感，並設置肥皂箱，邀請公民自主發表意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言