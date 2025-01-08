大罷免潮湧現！假民調受矚目 專家指出心理效應

民進黨與國民黨相互角力的大罷免潮湧現，民調專家表示因為兩種心理效應，要注意可能又會出現假民調。

由於民進黨立法院黨團總召柯建銘一再表態要全面罷免國民黨立委，引來國民黨立院黨團決議反制發動罷免民進黨立委。隨著政治緊張分為身高，各選區民調支持度較低的立委都有機會被優先罷免，民調成為關鍵。

影響力公司研究總監林育呈表示，假民調的存在往往來自於兩個主要心理效應：「隊花車效應」與「議程設定效應」。前者指的是選民傾向支持民調結果中顯示較具優勢的候選人，從眾心理可能影響最終選舉結果。後者則是透過操控民調數據來影響媒體報導與公眾討論，進一步引導輿論走向，達成政治議程的設定。選前民調發布頻繁，成為候選人或特定團體操作「棄保效應」與「拉票策略」的常見手段。

林育呈說，在選舉期間充斥大量未經驗證的民調數據，真假難辨，對於真正長期經營且秉持專業與誠信的調研機構來說，這是一種極度不公平的競爭環境。

林育呈認為，要避免假民調，數據公開與標準化是不可或缺的前提。她呼應中華傳播管理學會的主張，建構民調透明平台，並且結合評鑑與誘因機制。因為想要有效對抗假民調與數據操控，僅依賴數據查核平台進行辨識與揭露並不足夠。相較於單純揭發假民調，應建構一個具誘因的「優良調研機構評鑑系統」，吸引願意遵守專業標準與資料透明的機構參與，藉此提升行業的整體公信力。

對於中華傳播管理學會積極推動建立的民調透明平台，林育呈建議採用類似「公督盟」的公開評鑑機制，調研機構自願參與，並接受獨立第三方的審查與評分。至於評鑑參與的前提，是機構必須願意有限度公開其民調數據的基本資訊，包括樣本數、調查期間、執行方法與次數分配表等，確保數據具有基本的透明度與可查證性，甚至是可隨機派員抽驗調查時的執行狀況，與資料結果進行比對。

林育呈也認為這需要媒體同業一起來努力，鼓勵媒體引用具評鑑認證的調研機構數據，促進優良數據的傳播，或在調查結果公布時候同步揭露過去此調研機構的星等評價。假民調的亂象無法一夜之間消除，但透過評鑑機制的長期運作，未參與評鑑或無法達標的調研機構將逐漸失去市場的輿論公信力與社會支持。隨著時間推移，公眾與媒體將更依賴於評鑑合格的數據來源，減少假民調的市場需求。建立民調透明評鑑平台，除了能強化民調行業的專業性與誠信標準，更能有效維護公共輿論的真實性與選舉結果的公平性，達到防範假民調與維護民主制度的雙重效果。

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