傅崐萁：國民黨團沒有要對綠委提罷免

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前揚言，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委，而國民黨立委賴士葆也曾回嗆國民黨團決議反制，要發動全面罷免民進黨38席區域立委。國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團沒有提起要罷免民進黨立委。

傅崐萁今天率國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，於黨團記者室召開「時事回應」記者會。

傅崐萁表示，每位代表民意的國會議員行使職權，有免於恐懼的自由。今天中華民國的執政黨用暴力、恐嚇，甚至拳腳相向，還有動輒鼓動群眾包圍國會，這在民主國家極其罕見。看看韓國總統尹錫悅現在是什麼樣的下場，再看看韓國國會議員當時被包圍時，是怎麼樣的勇敢展現民意。

他說，再次呼籲總統賴清德懸崖勒馬，不要再玩兩手策略，一手公開呼籲要跟立法院長韓國瑜喝咖啡，另一手在立法院要柯建銘呼籲罷免41席國民黨立委。

傅崐萁說，柯建銘是領薪水的人，是為賴清德工作的人，柯建銘也非常辛苦，又是不分區立委，「我們很了解，賴清德不願意伸出來的手，就由柯建銘來，完全執行賴清德的想法」，所以再次呼籲請賴清德、柯建銘不要再唱雙簧，要對國會實行罷免，就是想推動獨裁的事實，國民黨團絕對不會屈服。

傅崐萁說，「但是我們不會像賴清德、柯建銘、民進黨如此的惡質」，國民黨團做好該做的工作，所有區域立委和不分區立委都會完成人民的託付，全心全意守好自己的選區、持續把為人民服務的事情做好，讓國會正常運作。

傅崐萁說，「國民黨團已經清楚表達，我們就是做好本分的工作，我們沒有提起要對民進黨立委有任何罷免」，這是國民黨團的立場。