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批民進黨罷免玩兩面手法 李彥秀：國民黨不會坐以待斃

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委李彥秀今天在中常會後受訪。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委李彥秀今天在中常會後受訪。圖／國民黨提供

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」主張，民進黨秘書長林右昌今表示，黨內從未主導，尊重第一線作戰的黨團成員。國民黨文傳會主委李彥秀表示，明眼人都知道民進黨是站在第一線操作惡罷、唱雙簧，國民黨不會坐以待斃，以戰制戰。

國民黨主席朱立倫今在中常會後，與黨務主管開會討論因應罷免。李彥秀今受訪時表示，每周三中常會的前後，主席或秘書長都會針對每周時事、輿情狀況發展與立法院的運作交換意見。

至於朱立倫提到，國民黨將備戰不求戰、以戰止戰，是採精準罷免或大罷免形式？李彥秀說，黨內或基層支持者一定會有很多不同的聲音，希望國民黨要大罷免、或用反惡罷的方式做不同的一些策略，這些都在18套劇本裡面去做因應，國民黨會強硬起來，面對民進黨的大惡罷。

對於林右昌的說法，李彥秀表示，民進黨就是玩兩面手法，一方面讓柯建銘、陳時中喊大罷免，一方面又說沒有，所謂的罷免都是社會力的動員，明眼人都看得出來。面對這樣的狀況，民進黨丟出什麼樣的球，國民黨一定會有因應的策略跟作為，不會坐以待斃。

罷免

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