藍綠互嗆罷免 王世堅：我一點都不煩惱那樣的事情

民進黨立院黨團總召柯建銘「雙罷」言論餘波盪漾，不只黨內出現雜音，甚至傳出國民黨要成立罷免指揮中心，全面「以罷制罷」。民進黨立委王世堅指出，他反對仇恨式罷免，對於藍營有意反制，他則不以為意，「我一點都不煩惱那樣的事情，每位認真的立委都不會在乎。」

朝野對抗越演越烈，柯建銘日前拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，及41席國民黨區域立委，但民進黨中央黨部稱「沒有具體討論」；今天則有媒體報導，國民黨中央將成立「罷免指揮總部」，瞄準可望罷免成功吳思瑤、蘇巧慧、吳沛憶及張宏陸，鎖定深綠選區仇恨值高的黃捷、王定宇。

民進黨今下午舉行中常會，針對黨中央、黨團對於罷免看法是否不同調，民進黨立委陳亭妃會前受訪指出，黨團氣氛沒有不好，反觀國民黨跟民眾黨不斷有小動作，立法院議事攻防上也用多數表決強硬通過，黨團本來就有很多方式應對，只是在溝通過程中，還沒確定怎麼走。

陳亭妃認為，可能因為記者都很關心，因此柯總召把其中一個想法說出來，她說，面對藍白任何動作要有100種做法，每套應對都是民進黨團可能的動作。

針對國民黨放話全台大罷免，是否擔心自己的選區被成為鎖定目標，王世堅回應，「我一點都不煩惱那樣的事情，人民都眼睜睜在看，每位認真的立委，都不會在乎這樣的事情」。至於柯建銘喊出「雙罷」，黨內是否有雜音，王世堅則說，他個人反對這種仇恨式的罷免，他很早就說過了。