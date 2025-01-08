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影／罷免議題吳崢諷藍營雙標 「藍能你不能」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
吳崢（左）批評，國民黨一方面在立法院內透過修法拉高罷免門檻，另一方面又用政黨之力來發起罷免，這兩件事是彼此矛盾，也傳達出國民黨看待罷免的態度就是雙標，就是「藍能你不能」。記者邱德祥／攝影
吳崢（左）批評，國民黨一方面在立法院內透過修法拉高罷免門檻，另一方面又用政黨之力來發起罷免，這兩件事是彼此矛盾，也傳達出國民黨看待罷免的態度就是雙標，就是「藍能你不能」。記者邱德祥／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘喊出「雙罷免」議題，除了要在院內罷免立法院長韓國瑜和副院長江啟臣，還要罷免國民黨的41席的區域立委，國民黨內傳出不能坐以待斃，必須「以罷制罷」，將成立「罷免指揮總部」，罷免38名綠委，媒體報導，國民黨中央將成立「罷免指揮總部」，來應對綠營的罷免攻勢，可能傾向挑重點反擊，瞄準可望罷免成功的綠委吳思瑤、蘇巧慧、吳沛憶及張宏陸；策略上，為推升罷免士氣，也鎖定深綠選區、仇恨值高的黃捷、王定宇等人。

民進黨上午由立委吳沛憶、民進黨發言人吳崢、律師陳又新召開「人民救濟最後途徑 藍白莫再封殺憲法法庭」記者會，媒體詢問對於傳出國民黨中央將成立「罷免指揮總部」的看法？吳崢表示，無論是民進黨的立場或是政府的立場，都是強調要民生先行，在立法院也希望能夠優先處理福國利民法案，但是很遺憾，無論上個會期或這個會期，國民黨都是把政治性及自肥法案擺在第一位，結果2025度的總預算審不完，可能要拖到年後才能審完，導致今年的軍公教加薪３%無法在年前入帳，而國民黨一再政治先行，民生擺後面，已經影響到諸多人民的權益，這也是民進黨一直反對國民黨的做法。

吳崢批評，國民黨一方面在立法院內透過修法拉高罷免門檻，另一方面又用政黨之力來發起罷免，這兩件事是彼此矛盾，也傳達出國民黨看待罷免的態度就是雙標，就是「藍能你不能」。

罷免

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