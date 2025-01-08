板橋罷免活動升溫 葉元之狂酸羅致政跑MOTEL也沒被罷

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
罷免葉元之聯署活動在板橋持續進行。本報資料照片
罷免葉元之聯署活動在板橋持續進行。本報資料照片

針對立委葉元之的罷免運動持續升溫，罷免團體已在板橋舉辦多場聯署活動，並於1月13日起新增兩個聯署收件點，分別位於金門街及長安街。罷免葉元之活動正積極推進。葉元之今則痛批這些所謂民間團體背後都是民進黨在操作，「羅致政當立委時跑去汽車旅館，國民黨也沒罷免他。」

葉元之表示，罷免活動背後實際上是民進黨在操控。他說在埔墘的罷免聯署站，有自己的支持者詢問為何選擇這地點，對方回應是羅致政的請託。葉並指出板橋某些里長受到民進黨議員拜託要求協助收集罷免聯署書。葉元之說這些行為讓里長感到不安，做法非常不妥。

他還提到，連外送員的載物盒上也貼上罷免海報，質疑公民團體根本沒資金可貼海報，指責民進黨在失利後找理由反擊。葉元之表示民進黨行為只是政治鬥爭手段，民進黨已經失去理智，導致板橋烏煙瘴氣，甚至跑到民眾公祭場合找自己吵架偷錄音，行為已影響民眾生活。

罷免

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