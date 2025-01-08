反對大罷免 林右昌：總統未滿一年全面對抗後續怎執政？

民進黨立院黨團總召柯建銘「雙罷」主張，激起黨內外漣漪。民進黨秘書長林右昌今在網路節目「齊有此理」專訪指出，綠營內部並未具體討論罷免，黨內從未主導，尊重第一線作戰的黨團成員，但他要問，總統上任未滿一年就全面對抗，「我們行政院怎麼辦，接下來的執政怎麼辦？」

朝野對抗越演越烈，柯建銘日前拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及41席國民黨區域立委。針對罷免立法院長，林右昌指出，他認為大家很氣憤，不滿意立法院長在藍白惡搞下卻未中立主持議事，「不過從民眾角度看起來似乎不是那麼的完全」。

「其實罷免的事情，從來都沒有具體討論。」林右昌提到，黨內從未具體討論罷免，但也尊重第一線作戰的黨團總召或個別委員意見；由於罷免要成多半須組織動員，屆時民進黨是否呼應？他強調，民進黨從來沒有去主導過罷免，過去都是國民黨在做政治操作。

林右昌說明，不是只有投票才是民主程序，行政院提出覆議、聲請釋憲，都是民主程序；直接民權如罷免、公投是最後手段，且這兩項作法都是公民權益，不是政黨權利，要繼續觀察接下來的社會氛圍和藍白惡搞國會的情況。

林右昌強調，罷免不是真的選舉，大家必須理解，還要經過三個階段才到投票，與其談組織動員，準確來說應該是社會力動員，「罷免這個事情，如果單單只有某一個政黨的話，它是很難通過的」，如高雄市長韓國瑜罷免案背後有更大的社會力，包括中間選民、藍白支持者。

林右昌認為，法定罷免立委時間還沒到（2月1日），就去談罷免一事，反使讓在野黨操弄成政治鬥爭，導向民進黨當家鬧事、輸不起搞罷免，反而弱化正當性，對公民團體推動罷免非常不利。

主持人王時齊問到，許多人認為罷免讓藍營少幾席，就能達到國會改選目標。林右昌反要各界思考，「全罷」在政治現實上是否可行、有沒有可能性，更重要的是，民進黨新任總統上任未滿一年，現在就談罷免，就變成全面對抗，「行政院怎麼辦，接下來的執政怎麼辦？」

林右昌表示，回過頭談民進黨本質，以及要守護的價值到底是什麼，「國民黨可以不仁，但民進黨不能不義」，藍營可以亂搞台灣憲政、搞砸立法院，民進黨不能這樣做。