傳國民黨擬設罷免指揮總部 民進黨嗆雙標「藍能你不能」

民進黨立院黨團總召柯建銘喊話「雙罷」，傳出國民黨有意「以罷制罷」，並成立「罷免指揮總部」，區域立委、議員都要罷。民進黨發言人吳崢批評，國民黨在立院修法拉高罷免門檻，又以政黨之力鎖定罷免民進黨立委，相互矛盾，搞雙標，「藍能你不能」。

吳崢上午偕民進黨立委吳沛憶、律師陳又新舉行「人民救濟最後途徑 藍白莫再封殺憲法法庭」記者會，會中媒體問到傳出國民黨中央將成立「罷免指揮總部」，民進黨怎麼看？

吳崢表示，近來民進黨、政府一再強調民生先行，盼立法院優先處理福國利民法案，遺憾的是，兩個會期以來，國民黨把政治性及自肥法案擺在首位，如今2025年度總預算可能要拖到年後才能審完，軍公教加薪３%確定無法在年前入帳，國民黨政治先行民生在後，影響諸多人民權益。

話鋒一轉，吳崢批評，國民黨圖窮匕現，事實暴露真正要運用政黨力量搞「惡罷」的就是國民黨。他提到，國民黨此會期才通過罷免連署要附身分證影本，又提案未來罷免門檻要比當選票數高的門檻，藍營一方面利用多數暴力沒沒人民罷免權，又要要用政黨之力發起罷免，彼此矛盾。

「國民黨看待罷免的態度就是，藍能你不能。」吳崢進一步指出，人民想監督選區立委，對象若涉及國民黨，就要拉高罷免門檻拉高，讓沒有龐大資源及組織系統的人民及公民團體難以行使罷免權，又仗著國民黨家底厚、有龐大資源當後盾，要罷免民進黨立委。

吳崢批評，顯然國民黨有恃無恐，雙標看待罷免，就「藍能你不能」，這種政治惡鬥先行，以國民黨為尊的做法，台灣人民不會認同，也只會激起更多公民團體的憤怒。

吳沛憶強調，罷免要有正當理由，國民黨理由卻只是他們的立委被罷，「這就是惡意的罷免」。若罷免作為政治惡鬥武器，民進黨反對，但支持有正當理由的公民罷免權利及行動。

她說，民進黨是個政黨，也是個社會團體，社會團體與公民團體間相互的合作連結很正常，關鍵在於彼此的理念價值是否一致，未來會密切地觀察，與各地的罷免團體彼此了解。