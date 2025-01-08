罷免來勢洶洶 朱立倫下午召集黨務與黨團幹部共商對策

民進黨團總召柯建銘喊出雙罷免後，國民黨團也回應指正面迎戰，不過國民黨中央至今無明確對策，讓不少遭鎖定罷免的藍委壓力不小。據了解，國民黨主席朱立倫下午將召集黨務主管與國民黨團幹部開會，商討反制罷免對策。

國民黨主席朱立倫今下午將在中常會後，與黨務主管及國民黨立院黨團總召傅崐萁開會討論因應做法。據了解，面對可能來臨的大罷免潮，黨中央已有罷樑案的作戰成功經驗，文宣小組預計會找時間拜會被點名的部分藍委，討論可提供協助的方式，集體作戰抗罷。

立法院會上月20日三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法三法後，親綠民間團體來勢洶洶，在全台各地陸續發動罷免連署濫權立法委員行動。柯建銘喊出「雙罷」後，國民黨團首席副書記長王鴻薇則點名要罷免民進黨立委吳思瑤等4綠委。

據了解，不少被民間團體盯上的國民黨立委在地方不堪其擾，有藍委就在國民黨團群組抱怨，黨中央都毫無對策；也有藍委認為柯建銘提出「雙罷」雖然不合理，但確實有在基層吵熱罷免戰，藍營不能沒有應對策略。

一名國民黨立委指出，國民黨立委原本認為面對罷免戰應該不予理會採取「冷戰」，但柯建銘喊出雙罷後，等於送上國民黨大禮，國民黨反可以名正言順罷免綠委，而且必須精準打擊，鎖定可能被罷免的立委或議員，這樣綠營才會感到壓力。

國民黨團本會期推動反罷免雙保險修法，攸關罷免須檢附身分證的「選罷法」修正案目前已三讀闖關，但仍尚未函送總統公布，罷免票必須超過選票多一票的「選罷法」草案預計16日過冷凍期，但尚未訂下拚三讀的時程表。國民黨也有心理準備，就算雙法修正上路，中選會可能會宣布「本屆適用舊法」反制，藍營都有準備必須正面迎戰大罷免，沒有閃躲空間。