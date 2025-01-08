傅崐萁稱沒要罷免綠委 蔡易餘再喊：發動倒閣一起重選

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出大罷免，國民黨立院黨團總召傅崐萁今說不會對綠委發動罷免，還諷柯建銘「人老珠黃」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤稍早回應，請傅崐萁回去把國民黨團意見統合。民進黨團書記長蔡易餘則說，藍白可發動倒閣，大家可以一起來重選，民進黨38席區域立委奉陪到底。

民進黨團今上午開記者會，吳思瑤談到大罷免表示，以政黨之姿罷免立委的就是國民黨，「我自己就是當事人」，國民黨台北黨部主委黃呂錦茹多早以前就說要發動罷免她跟立委吳沛憶，不問立委專業性、以罷制罷的，都是國民黨，如今不只惡罷，還要成立罷免總部的是誰？國民黨除了是惡罷更是亂罷，完全就是政治手段，國民黨亂罷把她弄成戰犯就算了，連新北市議員戴瑋姍等其他子弟兵也被點名成為目標。

吳思瑤強調，國民黨就是惡罷，不只鎖定民進黨立委，連縣市議員也一竿子打翻一船人，政治攻防成為頭號眼中釘，她可以承擔，但其子弟兵在縣市議會努力問政、在基層服務，「就因為是吳思瑤子弟兵，就要被拖下水？」

民進黨團書記長蔡易餘則說，國民黨說要罷免民進黨38席區域立委，不是罷免了，綠委們就會不見，中間還是要有選舉過程，藍白立委有62席，可以發動倒閣，大家可以一起來重選，「民進黨38席願意跟國民黨一起重選」，但目前國民黨似乎要轉彎，藍白目前有62席，倒閣後就可以達到國民黨的目的，「幹嘛不走比較方便的路？」