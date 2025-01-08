柯建銘揚言罷41藍委 許宇甄估二備金須花費8億

民進黨立院黨團總召柯建銘日前揚言要罷免41席國民黨區域立委，以及立法院正副院長韓國瑜與江啟臣。國民黨立委許宇甄今天表示，她初估罷免一席預估須花費2000萬元的經費，41席須花費8億元，這些錢只能從行政院第二預備金來支應。

許宇甄表示，114年中選會沒有規劃選舉，因此機關預算只編列4億8666萬元，若要執行柯建銘、政務委員陳時中所說的國民黨41席次的大罷免，一個罷免席次預估須花費2000萬元的選務經費，用來印製選票、設置投開票所、聘僱選務人員等，41席初估須花費8億元，這些錢只能從行政院第二預備金來支應，比班班有鮮奶的7.5億元還要高。

許宇甄批評，行政院第二預備金是政府用來應對突發事件或特殊需求的經費，是人民的救命錢，柯建銘、陳時中為了滿足個人的政治私慾，卻想將這筆錢拿來作為政治鬥爭和政治報復的經費，不把人民的納稅錢當錢看，比敗家子還敗家子。

許宇甄說，政務委員應保持行政中立，陳時中卻高喊罷免在野黨立委，這種政治挑釁言論極不恰當，賴清德總統、行政院長卓榮泰應該要求陳時中辭職走人，賴、卓若不作為，行政院預算別想輕易通過。

許宇甄指出，2024年的總統與立委選舉，民眾以選票清楚表達立場：賴清德當選總統，國民黨成為國會最大黨，這是人民對權力制衡與政治穩定的期待。然而，民進黨先是支持韓國總統尹錫悅的戒嚴，現在竟想以徹底否定民意的方式，透過大罷免潮強行奪回國會主導權，這種粗暴行徑不僅反映出賴清德的無能與焦慮，更彰顯民進黨輸不起的劣根性。

許宇甄說，當全台充斥著選舉鬥爭、政治對立的惡性氛圍，政局不穩的陰影將籠罩台灣，企業投資信心會將受影響，而賴清德的第一任期也將因這場愚蠢的行動徹底失控，賴想用罷免來鞏固權力，結果只會把自己推向歷史的深淵。

許宇甄強調，國民黨在立法院占多數席次是人民選擇的結果，民主的核心是多數與少數的對話與妥協，而非以罷免手段進行政治清洗。如果民進黨執意發動罷免潮，將成為摧毀台灣民主價值、撕裂社會和推動政治黑暗化的罪魁禍首。國民黨不會坐視民進黨、賴清德毀憲亂政、破壞民主秩序，為了守護台灣民主價值，他們絕對會全面應戰，絕不畏戰。