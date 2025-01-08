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諷柯建銘人老珠黃 傅崐萁：不會如民進黨惡質搞大罷免

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免41席國民黨區域立委，國民黨立院黨團總召傅崐萁今諷柯「人老珠黃」，強調不會對民進黨立委有任何相關行為，但對賴清德總統的「暴政」、柯建銘囂張所造成的反彈，都保持尊重。記者屈彥辰／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免41席國民黨區域立委，國民黨立院黨團總召傅崐萁今諷柯「人老珠黃」，強調不會對民進黨立委有任何相關行為，但對賴清德總統的「暴政」、柯建銘囂張所造成的反彈，都保持尊重。記者屈彥辰／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免41席國民黨區域立委，國民黨立院黨團總召傅崐萁今諷柯「人老珠黃」，強調不會對民進黨立委有任何罷免，但對賴清德總統的「暴政」、柯建銘囂張所造成的反彈，都保持尊重。

傅崐萁說，每位代表民意行使職權的國會議員有免於恐懼的自由，民進黨暴力恐嚇甚至拳腳相向，動輒鼓動群眾包圍國會，在民主國家極其罕見。看看南韓總統尹錫悅什麼下場，南韓國會議員被包圍時，是如何勇敢展示民意。

傅崐萁表示，呼籲賴清德懸崖勒馬，不要再兩手策略，一手呼籲跟立法院長韓國瑜喝咖啡，另一手是柯建銘罷免41席區域藍委。他諷，柯建銘人老珠黃，因為柯是領薪水的人也是為賴清德工作的人，非常辛苦，又是不分區立委，賴清德不願意伸出的手，就由柯建銘伸出，完全執行賴清德的想法。

傅崐萁呼籲，請賴清德、柯建銘不要再唱雙簧，對國會要全面罷免，就是要推動獨裁，國民黨絕對不會屈服，也不會像賴清德、柯建銘、民進黨如此惡質。國民黨會做好工作，所有立委都會完成人民託付，守好自己的選區，把該為人民服務的事情做好，讓國會正常運作。

傅崐萁再次強調，國民黨團已經清楚表達，做好本分工作，沒有提起對民進黨任何立委罷免。至於所有對賴清德暴政、柯建銘囂張要對付民主國會所造成的反彈跟因應作為，都保持尊重。國民黨團就是做好為民服務的工作，不會對民進黨立委有任何相關行為。

傅崐萁也提到，選罷法修法罷免門檻「＋1」，還在討論中，沒有時程表，很多溝通需要時間，沒有任何時間表。

罷免

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