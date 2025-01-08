設罷免指揮總部僅是提議 李彥秀：國民黨會備18套劇本

民進黨立院黨團總召柯建銘喊「雙罷」，國民黨內傳出將成立「罷免指揮總部」，罷免民進黨立委，甚至有人提議擴大戰線，連縣市議員一起罷。國民黨立委李彥秀今天表示，黨內有人提出建議，但還在討論階段，並不是最後定案。她也強調，藍營有完整兵推，也會備好「十八套劇本」因應。

李彥秀表示，民進黨把例外當原則、把民主當祭品，打著民主反民主，民進黨企圖用「大罷免」作為政治鬥爭的工具，不僅違反民主國家的運作精神，更是將台灣社會的團結作為陪葬品。

李彥秀強調，國民黨絕對不避戰，也會「以戰制戰」，從中央到基層，對於民進黨的綠色威權獨裁更是義憤填膺、同仇敵慨，藍營不僅會有完整的兵棋推演，也會備好「十八套劇本」因應。

李彥秀呼籲，民進黨千萬不要心存僥倖，過度的鬥爭與操弄，最後都會付出昂貴的政治代價與民意反撲。

至於黨中央是否成立罷免總部，或是擴大戰線到議員層級，李彥秀坦言，黨內都有人提出建議，但是都在討論階段，並不是最後的定案，國民黨因應的戰略與戰術，也會針對民進黨的惡意程度，而隨時機動調整。