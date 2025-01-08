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新聞眼／坐視朝野惡鬥 賴總統團結喊假的？

聯合報／ 記者屈彥辰
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

不久前，賴清德總統才喊要團結國家，找在野黨去喝「和解咖啡」，未料，民進黨立院黨團總召柯建銘搶先拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啓臣及四十一位區域藍委，正式向國民黨宣戰，咖啡還沒喝成，桌子已先翻掉。

不論賴總統、柯建銘的關係是合作無間或貌合神離，當執政黨前後邏輯相悖，一下子喊和，一下子喊戰，折損的是賴總統的公信力，而這正是賴總統漠視朝野惡鬥所致。

面對柯氏語錄，身為民進黨主席的賴總統不表態，形同默認「柯言代表賴意」；未料就在民進黨似有自亂陣腳之相時，國民黨立委賴士葆開第一槍，稱「國民黨立院黨團決議罷免卅八位區域綠委！」儘管國民黨團立刻澄清「黨團無權決定，得由黨中央決定」，卻也正好符合基本盤心意。

各有基本盤撐腰，藍綠在欠缺戰術戰略的情境下擺出「火車對撞也不怕」的姿態。但明年正逢地方選舉，肥皂劇般的對罵，舞台上的藍綠演員真要耗損能量讓台灣社會陪玩到底？究竟哪個正常民主社會可以容忍連年都在選舉、罷免？

本來賴總統提喝和解咖啡，是緩和朝野僵局的漂亮起手式，如今隨著柯建銘開戰、賴總統默認，再度壓縮開啟對話空間。當朝野持續惡鬥，議事攻防陷入惡性循環，執政黨若無建樹，只能續扣在野黨「毀憲亂政」的帽子；被貼標籤的在野黨，恐也有理說不清。藍綠叫陣，最終就是兩敗俱傷，沒有贏家。

罷免

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