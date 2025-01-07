藍黨團決議罷綠委反制 白議員喊話要賴清德表態
民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋「雙罷」立院院長韓國瑜及國民黨41位區域立委。藍委賴士葆今指，國民黨黨團大會上決議，要罷免民進黨38位區域立委反制。新北民眾黨議員陳世軒批，罷免權不應被民進黨當作鬥爭在野黨工具，要賴清德回應是否支持大罷免，別讓人民陷入藍綠惡鬥的泥沼。
陳世軒表示，對藍綠兩黨發動仇恨式動員不樂見，一旦進入大罷免時代，代表全年都在罷免宣傳，不只勞民傷財、耗費社會成本，社會充斥憎憤氣氛，人民有比較好嗎？本屆立院三黨不過半，民進黨在立院表決人數不夠多，自己人落跑不投票，導致表決結果輸了，還把責任推給藍白，徹底奉行民進黨主席賴清德所說的「表決可以輸，論述不能輸。」
陳說，民進黨在立院，對在野推的法案，只有為反對而反對，無法接受少數服從多數的原則，只要不合民進黨的意，就算在野表決通過，民進黨也會透過各種議事攻防阻撓。
陳世軒認為，民進黨如今不演了，想要透過罷免41位藍委，結束三黨不過半的執政窘況，重演民進黨過去在立院鴨霸式的輾壓表決，總總作為，就是不想認輸、要操弄人民的憤恨，不擇手段達到自己的政治目的，但怎麼連國民黨也跟進反制，陷入惡鬥的無限輪迴。
而柯建銘對藍提罷免反制，卻稱要不要大罷免是民意決定，不是任何一個政黨可以主導、阻擋。陳認為，柯建銘是記憶力不好、倒果為因，柯建銘三天前是自己召開記者會，喊要全面罷免藍營區域立委，怎麼現在又推給人民了？坐實民進黨一貫的伎倆，都說民間發起，跟自己無關。
陳世軒又問賴清德總統，贊同柯建銘發起的大罷免？如果總統不贊成，應清楚對國人表態，主動停止國家陷入無限的罷免輪迴，否則總統也只是在玩兩面手法，讓人民陷入藍綠惡鬥的泥沼而已。
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