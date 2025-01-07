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藍綠惡鬥恐陷「報復性罷免無限循環」 學者：不利民進黨國會運作
民進黨立院黨團總召柯建銘6日揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委；國民黨立院黨團也表示將以罷制罷，台灣恐陷入報復性罷免的無限循環。學者表示，民主是妥協的藝術，朝野激烈對立，更加不利於民進黨已經相對少數的國會運作。
台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，民主是服從多數、尊重少數，這一屆的立法院，國民黨是相對多數，其次是民進黨，國會表決應該要服從多數、尊重少數。當然，罷免也是民主手段的一種，但是要師出有名，才有機會獲得民眾支持，甚至通過。
賴祥蔚說，柯建銘揚言全面罷免國民黨立委，甚至包括了立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，柯建銘的態度恐怕不符合民主精神，也或許高估己方的實力，但民主也是妥協的藝術，朝野激烈對立，更加不利於民進黨已經相對少數的國會運作。
中山大學政治所退休教授廖達琪則認為，大罷免潮不容易發生，只是喊得大聲，稍微計算一下，就會發現成本很高，明年馬上就要地方選舉了，且財政收支劃分法修正後，地方財政增加，百里侯之爭更有可看性，地方議會也很關鍵，而每次選舉、罷免都是一場資源戰，是不是投入明年的地方大選更划算，兩黨應該都有盤算。
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