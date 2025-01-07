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藍反制大罷免 蔡易餘嗆「頭腦撞到」：倒閣就好38席綠委陪重選
民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」後，國民黨立委賴士葆嗆聲將對民進黨全面開戰，罷免38席區域綠委。民進黨團書記長蔡易餘直呼「頭腦撞到」，幹嘛發動大罷免？在野發動倒閣就好啦，這樣比較快，「我們38席願意奉陪再跟你們重選一次。」
朝野對抗越演越烈，柯建銘6日拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及41席國民黨區域立委，國民黨隨即點名要罷免吳思瑤等4名綠委，賴士葆今稱藍營全面開戰，將分階段罷免民進黨38位區域立委，以此回應，但國民黨團副書記長王鴻薇說，這是個人意見。
對此，蔡易餘指出，國民黨在國會要蠻幹、硬幹，面對大家說只能用罷免應對國民黨，因此藍營修法沒收人民罷免權，繼續對抗民意，好笑的是，賴士葆稱要發動大罷免綠營立委，「國民黨頭腦壞掉、撞到，幹嘛大罷免？提出倒閣就好啦」，如果倒閣成功，民進黨38席立委都回到區域重選一次，這樣比較快。
蔡續指，當前倒閣要2分之1立委（57席）決議通過，民進黨只有51席，若要發動不合邏輯、也不會過，藍白席次合計62席，有權力發動倒閣，他喊話藍白有氣魄點，「我們38席願意奉陪，再跟你們重選一次，但我看國民黨不敢」，連條文都不懂，看不懂這是什麼動作。
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