賴士葆嗆開戰「罷38席區域綠委」 柯建銘酸中計：國民黨還看不懂？

民進黨立院黨團總召柯建銘拋「雙罷」後，國民黨立委賴士葆稱國民黨團將全面開戰，罷免38席綠營區域立委。柯直呼「請君入罷」，稱國民黨完全中計了，這個時刻民進黨團等很久了，聯合罷免越快越好，不要縮了。他說，罷免是民意決定，非任何政黨能主導或阻擋，當前罷免藍白的聲音已經響徹雲霄，國民黨還看不懂？

朝野對抗越演越烈，柯建銘6日拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及41席國民黨區域立委，國民黨隨即點名要罷免吳思瑤等4名綠委，賴士葆今稱藍營將全面開戰，將分階段罷免民進黨38位區域立委，第一階段鎖定比較容易罷免的區域，但被定調是個人意見。

「政治沒人搏自殺！」柯建銘對此表示，今天在立法院看到神風特攻隊，顯然國民黨完全義和團化，不知所措、進退失據，黨團會議居然決議要罷免民進黨所有的區域立委，賴士葆還出來嗆聲，這個政黨奇恥無比。

柯建銘提及近來他發表的雙罷言論，他說，也許各位看不懂他在幹什麼，輿論、媒體上還說老柯是不是已瘋、全黨都要反對他，賴總統也不信任，這代表國民黨怕了，國民黨被老柯看穿後必死無疑，因此盡量抹黑，以為會造成民進黨內鬨，與他切割，「完全錯了，天下怎麼有這麼愚笨的政黨？」

柯建銘指出，他已言明「草船借箭，請君入甕」，今天題目是「請君入罷」，聯合罷免越快越好，不要縮了。國民黨完全中計了，這時刻民進黨團等很久了，凡事與民意對抗的政黨，一定會被掃進歷史焚化爐，何況罷免是民意決定，並非任何政黨可以主導或阻擋，罷免藍白的聲音已經響徹雲霄，國民黨還看不懂嗎？

「國民黨即將走入歷史焚化爐，會正式化為灰燼，咎由自取。」柯指出，從兩次違法違憲表決，立法院長韓國瑜、秘書長周萬來、議事處長、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團黃國昌是罪魁禍首，國民黨主席朱立倫還說11日要陪民眾黨上街頭，最好國民黨都去陪黃國昌玩，「黃國昌把所有政黨玩完以後，順便把國民黨玩掉。」

柯建銘也酸，大陸領導人習近平已經長臂管轄台灣國會沒收民主，這非常嚴重，最近是台灣最危險的時刻，所有民意都起來、當老百姓發動大罷免，豈是他個人或民進黨團能主導？國民黨也是如此，國民黨逆勢操作要對嗆，是螳螂擋臂、以卵擊石，何其可悲，此政黨能活一百多年實在是台灣人的悲哀，國民黨這些區域立委騙票來賣國的嗎？

柯建銘接著引述「人之將死其言也善，鳥之將亡其鳴也哀」，但國民黨要死了還在自己放鞭炮、今天表決警察人員人事條例還集體照畢業照。他說，解散國會和罷免是來自地方的呼聲，不是誰能主導，辦公室每天都接到很多電話，回選區都在問何時能解散國會，大罷免時代來臨了。

柯建銘喊話，偉大時代來領了，國家軸線將改變，當藍白政黨走入歷史，將展開台灣的百年盛世，好好來重新整理國家，繼續往前走，「是他們自己跳樓自殺的，我們樂見其成」，國民黨已經沒有後悔條款，國民黨像個漢子勇敢直前走上死亡之路才是正辦。

至於外界討論柯建銘是否要「被下課（辭去總召）」，柯建銘表示，這次黨團三長登記，總召只有他登記，再見縫插針，只是再害國民黨、騙習近平。

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