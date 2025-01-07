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藍委稱全面開戰反制罷免 綠：只會讓人民怒火更旺

中央社／ 台北7日電

國民黨立委賴士葆今天接受媒體聯訪時說，他主張鎖定38位民進黨區域立委全面開戰，分階段進行。民進黨說，國民黨這種惡行惡狀，只會讓人民的怒火愈燒愈旺，誠懇呼籲國民黨停止在國會繼續惡搞，回歸理性問政，才能平息社會大眾的怒氣。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前揚言，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委。國民黨團今天舉行黨團大會，據轉述，在這場閉門會議中，多位立委呼籲對民進黨不再容忍，主張正面迎戰反制。

不過，對於外傳國民黨團大會決議，不只罷免4位民進黨立委，而要罷免38位民進黨區域立委，全面開戰，今天出席黨團大會的國民黨團書記長林思銘接受媒體訪問時澄清，沒有這件事情。

民進黨發言人戴瑋姍表示，國民黨露出馬腳，真正搞大罷免的是國民黨。今年度的總預算審查進度落後，眾多攸關經濟民生的重大法案待通過，如今國民黨立院黨團卻不務正業，要發動罷免民進黨38位立委。

戴瑋姍說，令人不解的是，去年年終藍白聯手費盡力氣強行通過的選罷法修法，如今還擺在立院不送出，國民黨與民眾黨把立法院當遊戲場，那這部被惡修的選罷法到底還算不算數；國民黨前後矛盾的政治算計，只會讓社會大眾看破手腳，而不斷刻意製造政治衝突，破壞台灣的民主憲政與國家安定，已經引起人民的強烈不滿。

戴瑋姍表示，國民黨這種惡行惡狀，只會讓人民的怒火愈燒愈旺，民進黨誠懇呼籲國民黨停止在國會繼續惡搞，回歸理性問政，才能平息社會大眾的怒氣。

罷免

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