陳時中南投喊拚大罷免 許淑華妙答格局高下立判

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，行政院政務委員陳時中到南投喊拚大罷免，引發爭議。南投縣長許淑華說，陳身為政務官，卻鼓譟罷免，已不適任，況且行政單位接受民意機關監督是應該的，像「南投縣府就很樂意接受議員監督」。

民進黨立院黨團總召柯建銘近日揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委。行政院政務委員陳時中到南投為草屯鎮長補選站台，更附和喊出，「2月1日起就要大罷免，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。」

陳時中強調，草屯補選是藍白強行通過財劃法、憲訴法、選罷法後的首場地方選舉，全國都在看，1月18日要用選票展現基層民意，表達人民憤怒，向立院亂象表達不滿，再來2月1日起就要大罷免，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。

對此，南投縣長許淑華說，陳時中身為政務官，行政應中立，卻附和民進黨團總召柯建銘，並鼓譟大罷免，明顯已不適任，也浪費社會資源。而行政單位接受民意機關監督是應該的，應尊重民意機關，像南投縣府就很樂意接受議員合理監督，所以也不會因為民進黨團惡意操作罷免，就發起罷免地方綠營議員反制。

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