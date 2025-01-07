近年立委罷免最少花1500萬 區域全罷恐燒超過11億公帑

朝野國會對抗升溫，國民黨、民進黨互嗆罷免各自的區域立委，但罷免立委將耗費多少公帑？以近年立委罷免案來看，2022年無黨籍立委林昶佐罷免案經費約1500萬元，若以此計算，再乘以全國不含原住民的73席區域立委，恐耗掉超過11億公帑。

今年國會朝小野大，立法院113席立委中，國民黨團佔52席，分別為區域立委36席、原住民3席、不分區13席；民進黨團共51席，分別為區域立委36席、原住民2席，不分區13席，民眾黨團則有8席不分區立委；剩餘2席，則為無黨籍原住民立委高金素梅、無黨籍區域立委陳超明。

當前朝野攻防越演越烈，民進黨立院黨團總召柯建銘日前預告「大罷免潮來了」，稱民意已經沸騰，41位國民黨區域立委也要罷免掉（含無黨籍立委高金素梅、陳超明加入國民黨團運作），讓選民知道過去投錯票；國民黨立委賴士葆今也反嗆，國民黨團將全面開戰，將分階段罷免民進黨38席區域立委。

雖然柯建銘、賴士葆的發言都沒有獲得所屬政黨的背書，但大罷免時代若真的來臨，79名區域立委人人自危，人民將額外付出多少公帑支應？

中選會指出，立委罷免案經費編列將依選舉區選舉人數，及投開票所設置數而有不同，若以最近罷免案為例，第10屆台中市第2選舉區台灣基進黨陳柏惟罷免案經費為1932萬元，台北市第5選舉區無黨籍林昶佐罷免案為1492.7萬元。

依照目前選制，山地原住民與平地原住民立委共6席，選區涵蓋全國，若真要大罷免，選務工作與其他73席區域立委高度重疊。因此，若以林昶佐罷免案約1500萬元計算，涵蓋全國的73席區域立委都要罷免，恐要耗掉超過11億的公帑。

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