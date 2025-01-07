大罷免時代來臨 台中5團體串連6席藍委全罷
民進黨立院黨團總召柯建銘喊要「雙罷」，啟動綠大罷免、藍大反制。台中市公民團體本來喊連署罷免市區3席國民黨立委，現在原縣區開始行動，目前5個團體串連，計畫為中二解顏、中三拒瓔、中四廢翔、中五斷健、中六敲羅，加上老柯提罷免立法院副院長江啟臣，台中國民黨立委「無一倖免」。
台中市有3個公民團體，去年展開連署要罷免國民黨市區3席立委，中市第4選區的（西屯南屯）的廖偉翔、第5選舉區（北區北屯區）黃健豪、第6選區的（中西東南區）羅廷瑋。
立院黨團總召柯建銘6日喊「雙罷」，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣及41席國民黨區域立委。
國民黨反制，立委賴士葆今表示，立院黨團大會決議，全面開戰，罷免民進黨38席區域立委，預計分階段進行。
台中市公民團體「縣市串連」，加上第2選舉區的（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）顏寬恒及第3選舉區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區」楊瓊瓔，展開罷免連署。罷
志工表示，5個罷免團體相互支援，在自家連署點外，也代收其他選區的罷免連署。
台中市選委會表示，選罷法修正案目前尚未公告實施，新法何時實施還未知；另立委任期滿1年才可發起罷免，今年2月1日才滿一年，目前的連署行動尚待觀察。
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