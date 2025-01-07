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【即時短評】團結國家喊假的 賴清德坐視朝野惡鬥？

聯合報／ 記者屈彥辰
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及41位區域藍委，正式向國民黨宣戰，若民眾黨不分區立委也能罷免，想必亦會在指定對象之列。不久前，賴清德總統才喊要團結國家，找在野黨去喝「和解咖啡」，咖啡還沒喝成，桌子已先翻掉。

孟子曰：「夫人必自侮，然後人侮之；家必自毀，而後人毀之；國必自伐，而後人伐之。」

不論賴清德、柯建銘的黨內關係如何，二人是否能合作無間或貌合神離，但當執政黨前後邏輯不統一，一下子喊戰，一下子喊和，搞得外界一頭霧水，往後焉能相信賴清德的字字句句？賴清德講話，若往後不再有人當回事，這是賴清德自己招致。

最重要的，是朝野和解空間遭柯建銘的一席話徹底毀壞。賴清德第一時間未以民進黨主席身分，立刻對外表示，柯建銘所言不代表民進黨立場，僅民進黨中央黨部表示，「尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免具體討論」，將責任撇得一乾二淨。

賴清德當「戰狼」當久，尚未意會到「戰力最強的老柯」將如何催化朝野惡鬥，扼殺朝野議政空間。一者，在「朝小野大」的情況下，民進黨已非過去完全執政，自不可能不顧在野黨想法，逕自貫徹執政意志，大法官人事案全遭封殺，即為一例。

二者，如朝野惡鬥持續，賴清德將寫下中華民國憲政史上，自民主化後，最不光輝的一頁。前總統陳水扁面對朝小野大，尚且知道探詢在野黨意見，賴清德從上任至今，未曾開啟朝野對話，賴總統提和解咖啡，本是朝野和解的契機，既然柯建銘要開戰，賴總統默認，朝野又何必對話？

三者，賴清德坐視朝野惡鬥，將陷入「執政黨施政，因執政黨不溝通，在野黨因而有意見，協商後破局，展開議事攻防，執政黨無政績」的惡性循環。執政黨要自己負責，老是扣在野黨「毀憲亂政」的帽子，喊久了，民眾會聽膩的。

賴清德坐視朝野惡鬥，對民進黨也好，對賴總統本身也罷，或許得逞一時口舌之快，但從長遠看，是一再削弱民進黨的支持基礎，被理性民眾看破手腳，「團結國家」、「朝野和解」均為口號。以後還能再相信民進黨執政？只怕會被訕笑「綠色來執政，品質不保證」。

柯建銘 罷免 賴清德 韓國瑜

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