跟進全罷區域綠委？ 林思銘：黨中央決定

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免全部藍委，國民黨立委賴士葆今早說，國民黨立院黨團決議，也要罷免38位區域綠委。不過，國民黨團書記長林思銘表示，當家要鬧事，在野黨不可能沒有制衡，但要黨中央來決定，黨團哪有權力決定？

林思銘說，如果民進黨堅持在2月1日提藍委大罷免，國民黨就是全力備戰、迎戰，也會做反制動作，「你罷免我，我也罷免你」，「你說我不適任，我也說你不適任」，「當家要鬧事，我們當然陪你鬧，大家一起來鬧」。當家要鬧事，在野黨不可能沒有制衡。

不過對於是否發動罷免38位區域綠委反制，林思銘解釋，是有人提出這樣的看法，但這是要黨中央來決定，黨團哪有權力決定？

國民黨立委葉元之說，以他的選區來說，有些罷免連署站是民進黨前立委羅致政幫忙找的，民進黨除了表面上連署外，民進黨議員也找里長「幫忙」收連署書。這些罷免都是民進黨在推的，柯建銘只是把實話說出來，民進黨是選輸了想要翻盤，如果民進黨都這樣亂搞民主，國民黨當然也如法炮製。

另有多名藍委私下表示，黨團大會上，確實有人提出國民黨反制惡罷，應該「以罷制罷」，但沒有相關結論。

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